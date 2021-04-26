شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 13.. منى زكى تنسب طفلها لـ محمد فراج وعائشة بن أحمد تخبر والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "لعبة نيوتن"، للنجمة منى زكى، والذى يُعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، اتصال "يارا" مايان السيد بشقيقتها "هنا" منى زكى؛ للاطمئنان عليها، وأخبرتها بأن والدتهما ما زالت في العناية المركزة وعلى أجهزة التنفس الصناعى.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 13

وطلب "مؤنس" محمد فراج من "هنا" منى زكى، أن يذهبا للمحامى المكلف بقضية طفلها؛ لأنه هناك تطورات، وأخبرهم المحامى بأن تقرير الأخصائية النفسية لم يكن جيدا، وأن الحل الأخير هو أن يحضر والد الطفل ويأخذه، وبسبب عامل الوقت حتى يحصل محمد ممدوح على فيزا أمريكا، سألت "هنا" المحامى إذا قالت على أي شخص بأنه والده فهل يجوز ذلك، وأخبرها بأنها فكرة جيدة، وفكرت في نسب الطفل إلى "زى" ولكن "مؤنس" اعترض على هذه الفكرة، متهمه بأنه شاب صغير وغير مسؤول عن نفسه.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 13

وتلقّى "حازم" محمد ممدوح اتصالا من "سارة" زوجة "مؤنس" محمد فراج، وأخبرته بأنها تتصل دون علم أحد، وأن "هنا" منى زكى والطفل يحتاجانه؛ لأن "هنا" تشعر بالذنب تجاهه، ليسألها لماذا تتحدث معه ولماذا لا يتحدث معه "مؤنس"، لتعتذر له وتغلق الهاتف في وجهه.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 13

ذهب "حازم" محمد ممدوح إلى المنحل وأحضر العسل الذى استخراجه من زهرة "الأفيون"، كما طلب منه "بدر" سيد رجب، وبعد عودته إلى الهنجر الذى يقيم فيه المشروع، وجد "أمينة" عائشة بن أحمد والتي أخبرته بأن صديقتها بالقنصلية المصرية في أمريكا أخبرتها بأن ابنه من "هنا" منى زكى، منسوب باسم آخر وهو إبراهيم مؤنس عبد الرحمن، وهو اسم "مؤنس" محمد فراج، الأمر الذى تسبب له في صدمة، وانتهت الحلقة في إطار تشويقى لما تحمله الحلقة المقبلة.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 13

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.