شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 13.. نرمين الفقى تشك فى محمد إمام وترسل رجالها للبحث وراءه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام، والذى يذاع يوميا على قناة الحياة ضمن الموسم الرمضانى، فى تمام الساعة الحادية عشر إلا الربع، بمحاولة النمر "محمد إمام" قتل الشيمى "محمد رياض" حيث أنقض عليه فى سيارته وحاول خنقه فقام الشيمى بضربه بالرصاص فى يده، نزل النمر من السيارة وأتجه لمخبئه وأتصل بصديقة سكلانس "محمود حافظ " لينجده.

يقابل خالد "مؤمن نور" فريدة "لاء الشريف" فى الشارع ويعاتبها عن سبب بعدها عنه وعدم الرد عليه ويوعدها أنه سيفعل من أجلها أى شيء ولن يتخلى عنها، ثم يقابل حسن الحلق " خالد أنور " فريده ويطلب منها أن يتحدثا ويحاول أن يعيد علاقتهما سويا ولكن ترفض فريده وتسخر منه ومن كلامه فيقوم بتشغيل فيديو وهى معه فى شقته ويهددها به فتوبخه وتنصرف.

يذهب سكلانس "محمود حافظ " للنمر ويسعفه ثم يخرجا سويا ويحاول سكلانس أن يقنعه أن يقلع عن أفعاله ولكنه يؤكد له أنه لم يفهم شيئا وفجأة تأتى سيارة ميكروباص وينزل منها ملثمون ويقوموا بخطف النمر، ليتبين أن الجماعة الإسلامية الذى كان يعمل معها النمر هى من قامت باختطافه، فيتفق معهم أنه سيساعدهم فى استرجاع السلاح والنقود الذى أخذه منهم وأنه مع درويش الهوارى، فيرسل كبيرهم معه رجل من رجاله ويتفق معه أن يخلص منه بعدما يستلم الفلوس والسلاح.

تذهب شمس " نرمين الفقى " لأمين " ياسر الزنكلونى " ليساعدها فى الوصول لأهل نوح " محمد إمام " وأنها تريد أن تعرف عنه كل شيء ويساعدها فى ذلك ثم ترسل أحد رجالها للصعيد لمعرفة كل شيء عن نوح هناك، يجمع الشيمى " محمد رياض " كلا من عنتر الحلق " بيومى فؤاد " والحاوى " أحمد حلاوة " وشمس " نرمين الفقى " فى حديقة منزله ويخبرهم بما حدث مع النمر ومحاولة قتله وأنه ترك له رسالة مكتوب فيها " الماضى لسه مامتش".

يحاولوا إقناع الحاوى بأن ينضم إليهم لأن النمر من المؤكد أنه أتى للانتقام من فعلتهم القديمة فيوافق الحاوى على شرط أن يأخذ من كل منهم عشره مليون جنيه فيوافقون على ذلك ويتوقفوا أن يبذلوا كل جهدهم فى الإيقاع بالنمر، يرسل النمر رسالة جماعية لهم " متجمعين عند الشيطان ".