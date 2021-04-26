شكرا لقرائتكم خبر عن إيميرالد فينيل حامل على السجادة الحمراء لحفل جوائز الأوسكار الـ93 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 93، حضور إيميرالد فينيل وهى حامل وهى المرشحة لجائزة أفضل مخرج عن فيلم Promising Young Woman وشهدت السجادة حضور كل من المخرج لى إيزاك تشيونج المرشح لجائزة الأوسكار أفضل مخرج عن فيلم minari، وستيفن يون بطل الفيلم وهو أول ممثل آسيوى أمريكى يتم ترشيحه على الإطلاق لجائزة أفضل ممثل عن فيلم minari، وبول راجى وليز هارلى راسى وليل ريل هورى وأريانا ديبوز وذلك فى محطة يونيون التاريخية لسكك الحديد.

الأكاديمية فرضت عددا من القيود على حضور الحفل منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية اثناء حضورهم للحفل بالرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح أن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث إن الحفل يتم التعامل معه على إنه عمل تليفزيونى وبالتالى فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس بالضرورة.

وكشفت الأكاديمية عن عدد الجمهور الذى سيحضر الحفل، وحيث يقتصر عدد الحاضرين على 170 شخصًا، كما يتم تناوب أعضاء الجمهور داخل وخارج مكان الحفل، حيث إن العدد لن يكون بالكامل داخل الحفل فى أن واحد، وذلك لأول مرة وفقا لموقع Variety، والحفل يقام فى محطة يونيون التاريخية بلوس أنجلوس وهى محطة سكة حديد تاريخية إضافة إلى عدد من الأنشطة على مسرح دولبى فى هوليوود والذى كان يقام عليه كل الفعاليات من قبل.

ويشمل الحفل فحصا إلزاميا بدرجات الحرارة لجميع الحاضرين، بالإضافة إلى احضار ثلاثة اختبارات بفيروس كورونا للحاضرين خلال الأيام الثلاثة التى سبقت الحفل.