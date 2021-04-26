وفاة والد الفنانة فوزية محمد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة فوزية محمد منذ قليل، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة والدها.

وكتبت: "والدي في ذمة الله، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما قدم عدد من الفنانين التعازي عبر التعليقات أبرزهم المخرج خالد جلال، الإعلامية إيمان أبو طالب، الفنانة هبة السيسي، الفنان دياب، المطرب أحمد بتشان، الإعلامية مها بهنسي، وآخرون.

يذكر أن آخر أعمال فوزية محمد مسلسل "بحر" والذي عرض عام 2019، وهو من بطولة ماجد المصري، دياب، حنان سليمان، عبدالرحمن أبو زهرة، ومن إخراج أحمد صالح.