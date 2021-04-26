هند البلوشي تتحدث عن زوجها الثاني: ساعدني على دخول الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الفنانة الكويتية، هند البلوشي، عن الكواليس الخاصة بدخولها مجال الفن، موضحةً أنها بدأت كمغنية وبالفعل وقعت عقداً مع شركة متعهدة على الرغم من صغر سنها، ما أثار غضب والدها، الذي ضربها وأخذها للمنزل ممسكاً بشعرها بقوة من الاستوديو وأمام الحضور، وأرغمها على استكمال دراستها.

وأضافت البلوشي، خلال بث مباشر مع برنامج “في ضيافتهم” مع الإعلامي سامح صفوت، أنها عملت صحافية فن إلى جانب دراستها بالجامعة، وساعدتها شقيقتها المطربة “مرام البلوشي” على إجراء مقابلات مع فنانين ومخرجين كان أولهم “مرام” نفسها، لتكون من هنا بدايتها في مجال التمثيل، كما أنها عملت بالتدريس لمدة 10 أعوام إلى جانب التمثيل، واستقالت بعدها لعدم توفيقها بين الفن والتدريس.

ولفتت إلى أن زوجها الثاني هو من سمح لها بدخول هذا المجال وكانت البداية عند حضورها لإحدى بروفات مسرحية “شباب كول” لشقيقتها مي البلوشي، حيث اكتشفها المخرج.

وبيّنت البلوشي أنها تؤمن بعلم الأبراج وتشتري كتاباً عن الأبراج كل عام، كما أنها تحدد من خلالها ما إذا كانت ستتعامل مع أي شخص تقابله لأول مرة، سواء في العمل أو الحياة الشخصية.

وتابعت البلوشي أنها متعددة المواهب، إذ تجيد التمثيل والغناء والكتابة والإنتاج، كما أنها مؤخراً تعمل كناقدة، ما جعلها تتدخل في عمل الكتّاب، وهذا الأمر أزعج الكثيرين منهم، لأنها أصبحت تنظر للعمل بعين المتخصص وليس بعين الفنان.

أما عن قضائها شهر رمضان هذا العام في مصر، فعبرت البلوشي عن اشتياقها للطقوس الخاصة بها وبأهلها في شهر رمضان، خاصةً في أول يوم من كل رمضان حيث تجتمع العائلة كلها في منزلها، منوّهة بأن رمضان الحالي هو أول رمضان كامل لها في مصر.