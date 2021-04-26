يوسف الشريف يشوق الجمهور لبدء حلقات “كوفيد 25”.. ويكشف تفاصيل دوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شوق الفنان المصري يوسف الشريف جمهوره لانتظاره في النصف الثاني من شهر رمضان، حيث يطل على الجمهور من خلال مسلسل “كوفيد 25″، الذي ينافس به في دراما رمضان 2021، حيث يتكون العمل من 15 حلقة فقط.

وفي بيان صحافي، له طالب الشريف الجمهور بأن ينتظره بدءاً من يوم 16 رمضان، حيث يعرض المسلسل عبر شاشة “روتانا خليجية”، كما كشف عن شخصيته التي يجسدها ضمن أحداث المسلسل، فقال إنه سيظهر بشخصية “ياسين”.

وتابع الشريف أن ياسين هذا كان طبيباً في القدم ثم تحول في الفترة الراهنة إلى “يوتيوبر”، مضيفاً أن أحداث العمل تحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق.

وأضاف أن العمل يتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة، والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات، موجهاً الشكر لمخرج العمل أحمد نادر جلال والمؤلفة إنجي علاء زوجته التي وصفها بالموهوبة.

من جهتها، قالت إنجي علاء، مؤلفة العمل: “ما بين الكلمة الأولى والأخيرة رحلة شاقة سأفتقد كل لحظة فيها.. كل شخصية عشتها بتفاصيلها ارتبطت بيها وصعب عليا فراقها”، متمنية ألا يضيع مجهودها هباء كونها عملت على هذا المسلسل مدة 9 أشهر بين التأليف والكتابة والتصوير.

وثمنت إنجي علاء مجهود كل صناع العمل، متمنية أن يكون ما بذلوه من جهد عند حسن ظن الجمهور، وأن يستمتع الجميع بالمسلسل، مختتمة “ميعادنا يوم 16 رمضان (كوفيد 25)”.

مسلسل “كوفيد 25” بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نورالدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبدالوهاب، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج “سينرجي”.