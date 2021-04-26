بعد وفاة الطّيار.. أسرة إسماعيل ياسين تتقدّم بشكوى رسميّة ضد محمّد رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: لم ينتهِ مسلسل إثارة الجدل، والأزمات، الذي يعيشه الفنان المصري محمد رمضان، حيث ظهر خلاف بينه وبين أسرة الكوميديان الراحل إسماعيل ياسين، بسبب ظهور ممثل يتقمص شخصية الأخير في الحلقة الثانية عشرة من مسلسله الرمضاني “موسى”.

وظهر الممثل الذي جسّد شخصية الفنان المصري الراحل، وهو يرغب في شراء رابطات عنق من المتجر الخاص برمضان، في المسلسل، من دون دفع أموال نظير أنّه فنان مشهور.

واعتبرت أسرة الفنان الراحل أنّ ذلك إهانة له وسخرية منه، لذا قرّرت أن تتقدم بشكوى رسمية، ضد البطل، إلى نقابة المهن التمثيلية، حسبما أعلنت في تصريحات صحافية لها.

ولم تكن هذه هي الأزمة الوحيدة التي واجهها رمضان، أمس، ولكن تصدر اسمه “ترندات” مواقع التواصل الاجتماعي، وقائمة الكلمات الأكثر بحثاً، بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، أمس، بعدما حصل على حكم قضائي، يُلزمه بدفع 6 ملايين جنيه على خلفية القضية الشهيرة بينهما.

وخرج محامي الطيار، في تصريحات له، ليؤكد أن الراحل دخل في هذه الأزمة الصحية، بعد فصله من العمل، بسبب الفنان المصري.