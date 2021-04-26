إياد نصار يكشف تفاصيل دوره في “الاختيار”.. 10 حلقات ليست كافية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: علّق الممثل الأردني إياد نصار على دوره في مسلسل “الاختيار 2” بشخصية الشهيد محمد مبروك، قائلاً: “دور مختلف بالنسبة لي، فمحمد مبروك شخصية عظيمة، ودائماً كنت أقول إنّ شخصيته أكبر من حوادث المسلسل، حيث تم انتقاء هذا الشاب الفقيد في الجهاز بعناية”.

وأضاف في لقاء عبر “زوم” خلال برنامج “كلمة أخيرة” من تقديم الإعلامية المصرية لميس الحديدي على شاشة “إكسترا نيوز”: “كان شخصية مهمة، وتزامن وجوده في الخدمة منذ بداية تصاعد موجة الإرهاب في منتصف التسعينات، حيث اختير بعناية من اللواء أحمد رأفت وقتها لدراسة ملف التطرف في أعقاب اغتيال اللواء رؤوف خيرت، حيث تم تشكيل مجموعة لفهم الفكر المتطرف في أعقاب الاغتيال بشهرين، والشهيد كان ضمن الفريق الذي استطاع فهم الفكر المتطرف واستيعابه”.

وتابع: “سيرة محمد مبروك جاءت على مدار عشر حلقات، وهذا ما استطعنا تقديمه عنه ضمن حوادث المسلسل، وهو يحتاج إلى حلقات أكبر، لكن تكريماً لروحه قدّمنا له هذا العدد”.

وعن دراسته الشخصية، قال: “كانت هناك مرحلتان، الأولى تتعلق بالمجهود الخاص بالكاتب والمؤلف هاني سرحان والمخرج بيتر ميمي اللذين قدّما دراسة وبحثاً جيدين عنه، وبالتالي لم أكن في حاجة إلى تدقيق للمعلومات”.

واستطرد: “المرحلة الثانية كانت خاصة بي في البحث عن شخصيته، والإجابة عن سؤال من هو محمد مبروك الإنسان؟ من أين أتت هذه الوطنية وكان هذا الأساس”.

وكشف عما وصفه بالمواقف الطريفة التي حدثت له أثناء دراسته الشخصية ولقائه أسرة الشهيد: “سألت زوجته “رشا” ما الذي كان في جيبه عندما يرتدي “البيجامة”؟ أجابتني: “عادة يترك فلوس “فكة” كثيرة لأنه لم يكن يحمل حافظة نقود، وهذه التفصيلة عنت لي الكثير كونها تعبر عن عفوية الشخصية وفكرة “العطاء”، وهذا يعني أنّه شخص مساعد للآخرين، فيحمل “الفكة” للمساعدة وقتما شاء”.