بعد نجاحها كمغنية.. أديل تدخل عالم التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تستعد المغنية البريطانية أديل لخوض تجربة التمثيل، بعد أن أصبحت واحدة من أهم النجمات في العالم.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن المغنية البالغة من العمر 32 عاماً قررت العمل في مجال التمثيل، وتسعى شركة التسجيلات الخاصة بها للبحث عن السيناريوهات المناسبة لها.

وقال مصدر إن أديل تحاول القيام بأي شيء لإبقائها سعيدة، وتعمل بجد لدعم اهتمامها الجديد بالتمثيل.

وكانت أديل قد تألقت في ظهورها الأخير في برنامج Saturday Night Live، وجذبت الانتباه بأدائها الكوميدي، فضلاً عن شكلها الجديد بعد خسارة وزنها، وهو السبب الذي جعلها تشعر بالثقة الكافية للظهور على الشاشة، وفقاً للمصدر.

وكانت أديل قد أنهت، مؤخراً، طلاقها الرسمي من زوجها السابق رجل الأعمال سيمون كونيكي، بعد عامين تقريباً من الإعلان عن انفصالهما.

وأعلن الثنائي الانفصال في أبريل 2019، وقدمت أديل طلب الطلاق في المحكمة بعد خمسة أشهر، وطلبت الإبقاء على تفاصيل طلاقها سراً.

أمّا بالنسبة إلى التقارير التي حاولت تسريب تسوية طلاقها، فإن النجمة العالمية لم تمنح زوجها السابق أي نفقة مالية إلا أنها وافقت ومطلقها على الحضانة القانونية والمادية المشتركة لابنهما “أنجيلو”.