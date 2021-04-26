أبرز ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2021

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: توزع جوائز الأوسكار التي تمنحها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأميركية، في حفل يقام اليوم الأحد في لوس أنجلوس، وتبثه قناة “إيه.بي.سي”.

وبعد أن شهد تأجيلات عدة، تستعد هوليوود لإقامة أكبر حفل لها هذا العام، وبينما أدت الإجراءات الاحترازية إلى ظهور بعض المشاهير افتراضياً في احتفالات أخرى بملابس غير رسمية، إلا أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أكدت بذل قصارى جهودها، لإعادة القليل من التألق لحفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام.

إليكم قائمة بأبرز الترشيحات في الفئات الرئيسية:

أفضل فيلم:

“نومادلاند”.

“ذا ترايل أوف ذا شيكاغو 7”.

“مانك”.

“برومسينغ يانج وومن”.

“ميناري”.

“ذا فاذر”.

“ساوند أوف ميتال”.

“جوداس آند ذا بلاك ميسايه”.

أفضل ممثل:

تشادويك بوزمان “ما رينيز بلاك بوتوم”.

أنتوني هوبكينز “ذا فاذر”.

ريز أحمد “ساوند أوف ميتال”.

جاري أولدمان “مانك”.

ستيفن يون “ميناري”.

أفضل ممثلة:

كاري موليغان “بروميسنغ يانغ وومن”.

فرانسيس مكدورماند “نومادلاند”.

فانيسا كيربي “بيسز أوف إيه وومن”.

فيولا ديفيس “ما رينيز بلاك بوتوم”.

آندرا داي “ذا يونايتد ستيتس فيرسس بيلي هوليداي”.