كيف عايدت حلا شيحة زوجها معز مسعود في عيد ميلاده؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: عايدت النجمة المصرية حلا شيحة زوجها الداعية معز مسعود بمناسبة عيد ميلاده، برسالة رومانسية عبر “إنستغرام”.

ونشرت حلا مجموعة لزوجها، معلقةً: “الحب كله.. لا يوجد كلام يصفك، ويوصف غلاوتك عندي أجمل سند وأطیب قلب وأحن زوج.. ربنا يخليك ليا”.

ومنذ يومين، شاركت الفنانة المصرية متابعيها على “إنستغرام” بمقطع فيديو، بدت فيه تتأمل البحر بما يشير إلى أنها معجبة به وبقدرة الله فيه، وهو ما كشفه تعليقها الذي ربطت فيه بين معرفة الله بما يوجد في أعماق هذا البحر، وبما يوجد في أعماق قلوبنا وما نخفيه.

وكتبت شيحة ما معناه أن الله الجميل وحده هو الذي يملك خفايا قلوبنا، وما يدور في أعماق صدورنا، وحقيقة مشاعرنا وأسرار مخاوفنا، لأنه الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء.

وعقَّبت شيحة في منشورها أن الكون وبكل جماله وأسراره وكواكبه التي لا تُعد ولا تُحصى، لا يستطيع وصف 1% من جمال الله وقدرته وقوته وجلاله.

ورأت إحدى المتابعات أن ما كتبته شيحة يدخل في نطاق التفكير الدعوي التأملي، وهو ما وضعها في مقارنة مع زوجها الداعية معز مسعود، وأنها تسلك الطريق نفسه.

وعلقت المتابعة: “ناوية تصيري داعية مثل زوجك يلي عم يتزوج ويطلق كل شوية”، لترد عليها حلا شيحة بأن هذا شرف لها، كما علّقت على تعدد زيجات زوجها، مرجعة الأمر للنصيب فكتبت: “يشرفني أكون زي جوزي، وبعدين ما يتجوز أو يطلق ده قسمة ونصيب”.

وكانت حلا شيحة قد تزوجت الداعية معز مسعود مطلع فبراير الماضي، وذلك بعد علاقة جدلية بين إتمامها من عدمه.

أمّا على الصعيد الفني، فإن آخر أعمال حلا شيحة كان مسلسل “خيانة عهد”، الذي قامت ببطولته الفنانة المصرية يسرا، وعُرض في دراما رمضان 2020.