سيلينا غوميز تفاجئ متابعيها بتحول جريء في مظهرها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت سيلينا غوميز متابعيها بمظهرها الجديد، الذي شاركته من خلال الحساب الرسمي لعلامتها التجارية الخاصة بمستلزمات العناية الشخصية Rare Beaut على «إنستغرام».

وأوضحت غوميز أنها تسعى إلى فعل كل شيء، ليكون مكياجها متطابقاً تماماً مع مظهرها الجديد.

ووفقاً لتقارير، اختارت الممثلة والمغنية الأميركية تغيير مظهرها بشكل متجدد وجريء ورسمت شعرها بلون ذهبي، تاركةً وراءها شعرها الأسود الكلاسيكي الذي رافقها لسنوات عدة.

وجاء في الرسالة التي رافقت الصورة، والتي حصدت أكثر من نصف مليون علامة إعجاب: “إطلالة جديدة، أحتاج إلى اختيار لون جديد لأحمر الشفاه والخدود من Rare Beauty”.

كما كشفت تقارير أن سيلينا وضعت نفسها بين يدي خبيرتي المكياج: نيكي لي ورياونا كابري، من صالون “ناين زيرو ون” في لوس أنجلوس، للخضوع لهذا التغيير المثير للإعجاب.

وأشارت خبيرتا التجميل إلى أنه كان عليهما استخدام حوالي 200 قطعة من رقائق الألمنيوم وأوانٍ مبيضة عدة، وحوالي 9 ساعات من العمل لإنجاز هذه الإطلالة الفائقة لنجمة البوب الشابة، وللقيام بالعمل الذي يتطلبه شعر سيلينا الداكن حتى يصل إلى درجة اللون الأشقر.

وأوضحت نيكي لي: “بدأت أنا وريونا بتجهيز الشعر بسيروم لحمايته قبل تلوينه. ثم قمنا بصبغ كل شعرة على رأسها. وبعد أن تحول لونها إلى الأصفر الباهت، أزلنا الصبغة”.