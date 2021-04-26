شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 13.. القبض على شابين فى قضية تسريب أوراق الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الاختيار 2" الذى يعرض على قناة ON، حديث دار بين يوسف "أحمد مكى" والضباط الموالين للإخوان والذين يحاولون تجنيده معه، حيث حضر يوسف معهم درس الدين بأحد المساجد، وبعد خطبة أحد الضباط ينصحه يوسف بان يطبق تعليمات الدين فى عمله وليس بالخطب فى المساجد، وينقسم الضباط ما بين متفائل بانضمام يوسف لهم وبين الذين لا يتوقعون ذلك.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة

المشهد ينتقل لتصوير حقيقى من مظاهرات الإخوان في عين شمس، فيما يواصل زكريا البحث في قضية اغتيال محمد مبروك، أما خيرت السبكى "طارق صبرى" الضابط الإخوانى هو الآخر اعتذر عن النقل إلى مكافحة الإرهاب مع زميله عمر الشناوى، ويظهر أحمد سعيد عبد الغنى في مبنى الأمن الوطنى بدور الضابط أحمد فايرز ويقابل زكريا في المبنى، وتحدث معه عن إحدى القضايا التي يتم التحقيق فيها.

طارق صبرى فى دور الضابط الاخوانى خيرت السبكلا

يتم عرض مشاهد حقيقية من تفجيرات مديرية أمن الدقهلية بتاريخ 24 ديسمبر 2014، وينتقل المشهد على التكفيرين أبو عبيدة وطارق "إسلام جمال" يحتفلان بالعملية، ويطلب طارق الهجوم على مدينة الإنتاج الإعلامى ويتحمس أبو عبيدة بهذا الاقتراح ويطلب منه احضار خطة حتى يتم الموافقة عليها وتنفيذها، فيما يصل زكريا وجاد إلى أحد الشباب المتحفظين على الأوراق المسربة ويقبض عليه ويتحفظ على نسخة من الورق وبعدها يتم ضبط اسم آخر والتحفظ على النسختين المتاحين مع هؤلاء الشباب.

اسلام جمال فى الحلقة 13

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



ابو عبيدة التكفيرى



احمد سعيد عبد الغنى فى الحلقة 13 من الاختيار 2



احمد مكى فى مسلسل الاختيار 2



الاختيار 2 الحلقة 13



التحقيق مع محمد عويس