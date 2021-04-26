شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الفنون تعلن بدء استقبال الحضور لحفل توزيع جوائز الأوسكار 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لأكاديمية الفنون والمسرح، بدء استقبال الضيوف والحاضرين لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ93 لعام 2021، الذي تستقبله محطة يونيون التاريخية بلوس أنجلوس إضافة إلى عدد من الأنشطة على مسرح دولبي في هوليوود.

ونشرت الصفحة الرسمية للأكاديمية صورة للسجادة الحمراء، عبر موقع تويتر، لتعلن عن بدء استقبال الضيوف والحاضرين في الدورة الـ93 التي تعد الأصعب في تاريخ الأوسكار بسبب جائحة كورونا التي فرضت عدة قيود على الحاضرين.

الأكاديمية فرضت عددا من القيود على حضور الحفل منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية أثناء حضورهم للحفل، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح إن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث إن الحفل يتم التعامل معه على إنه عمل تليفزيوني، وبالتالي فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس بالضرورة.

السجادة الحمراء

وكشفت الأكاديمية عن عدد الجمهور الذى سيحضر الحفل، حيث يقتصرعدد الحاضرين على 170 شخصًا، كما يتم تناوب أعضاء الجمهور داخل وخارج مكان الحفل، حيث إن العدد لن يكون بالكامل داخل الحفل في آن واحد، وذلك لأول مرة وفقا لموقع Variety، والحفل يقام فى محطة يونيون التاريخية بلوس أنجلوس، وهى محطة سكة حديد تاريخية، إضافة إلى عدد من الأنشطة على مسرح دولبي في هوليوود والذي كان يقام عليه كل الفعاليات من قبل.

وتضمن الاجتماع بعض التفاصيل الخاصة بالحفل، والتي شملت فحصا إلزاميا بدرجات الحرارة لجميع الحاضرين، بالإضافة إلى إجراء ثلاثة اختبارات بفيروس كورونا للحاضرين خلال الأيام الثلاثة التي سبقت الحفل.