شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى مالوش كبير" الحلقة 13.. غزل تتشاجر مع والدها ويصفعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "اللى مالوش كبير"، بتحدث عابد "خالد الصاوى" مع مالك "محمود ياسين جونيور" شقيق الخديوى "أحمد العوضى"، ويتفق معه أن يكون أحد حراسه لحمايته وحماية أمواله، دون معرفة شقيقه بما يدور بينهما ويعطيه 50 ألف جنيه.

وخلال الأحداث تدخل هويدا "صبا الرافعى" في خناقة مع زوجها عماد "أحمد الرافعى"، وتريد أن يطلقها؛ لأنه يخونها مع نادين "دنيا عبد العزيز" صديقة غزل، وتبلغه أنها سوف تعود لعملها مرة أخرى.

وتذهب غزل "ياسمين عبد العزيز" إلى أسرتها وتدخل في صدام قوى مع والدها الفنان فتوح أحمد؛ لأنها أخبرتهم أنها سوف تترك عابد للأبد، وهو ما أغضبهم بشدة؛ لأنهم يعيشون في أملاكه، واندفع والدها ليصفعها على وجهها، بعد كلامها أنه زوّجها لعابد وباعها بسبب أمواله.

كما تتوسل قدرية "دينا فؤاد" لزوجها "الخديوى" بأن يردها مرة أخرى لكنه يرفض، وتنتهى الحلقة بذهاب عابد لنادين أثناء تواجد عماد عندها.

مسلسل "اللى ملوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير

اللى مالوش كبير