شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 13.. عساف يصل للذهب وغفران يفكر في التخلص من علي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذهب علي "دياب" إلى سرايا غفران الغريب "أمير كرارة" فى الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعرض على قناة ON، ويواجهه بتجارته في الأفيون وأن التحريات أثبتت ذلك، ليرد غفران بإنكار كل ذلك إلا أن على يؤكد على صحة معلوماته ويتوعده بأنه لا يتمنى اليوم الذى يأتى والقبض عليه أمام أخته جليلة "مى عمر" وأبنائه، وأنه يرى فى عينه أن هذا الكلام صحيح وانه يتاجر فى الافيون بالفعل.



نسل الاغراب الحلقة 13

يأتى بكرى الى المكان الذى يخبئ فيه خالته شامية "أحلام الجريتلى" ويسألها عن دهب عائلة الغريب الذى أخفته يوم العركة الكبيرة منذ سنوات عديدة وانها اذا أدلته على مكانه سيعيدها إلى أولادها، لترد عليه بأن عساف "أحمد السقا" سبقه وعرف منها مكان الذهب ووصل إليه، والمشهد ينتقل الى عساف ومعه صندوق الذهب، فيما تصل هدير عبد الناصر إلى سرايا عساف وتعطى الموبايل إلى فاطمة التي ترفض استلامه وتعنفها وترسل لها رسالة تبلغها الى سليم بأنه لا تعرفه ولا تريد التحدث معه



احلام الجريتلى

يتحدث صالح "حمدى هيكل" مع غفران عن تجارتهم للأفيون بعد معرفة المباحث بها ومواجهة على له، ويخبره بأن هناك خيارين أمامهم الأول هو الإقلاع عن العمل في تجارة الافيون، أو إذا استمر الضابط علي في مطاردتهم يتخلصوا منه، ليرد كرارة بأنه يرفض الحل الأول ويؤكد على أنه سيتخلص من علي ولكن في الوقت المناسب، ويأتي له خبر ذهاب خادمتهم إلى سرايا عساف ليغض حيث اعتقد أن جليلة "مى عمر" التي أرسلتها.



مسلسل نسل الاغراب

ويُعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى.



احمد السقا



احمد السقا من الحلقة 13



أحمد داش



امير كرارة فى الحلقة 13