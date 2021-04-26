شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 13.. محمد رمضان يبحث عن شقيقته شفيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسي الحلقة 13، قيام موسى بالبحث عن شقيقته شفيقة - هبة مجدي، حيث دله همام علي المكان الذي يعيش فيه نوفل - منذر رياحنة ووالدته فريدة سيف النصر، حيث ذهب محمد رمضان - موسى إلى منزله لكن فريدة سيف النصر قامت بتهريبه حتي لا يراه موسى.

وأخبر موسى فريدة سيف النصر والدة نوفل أن والدته حنفية - عارفة عبد الرسول ماتت، وأكدت له أن شفيقة - هبة مجدي شقيقته شريفة وليست زانية كما يشيع.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.