شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نسل الأغراب الحلقة 13.. صراع بين الأخوين حمزة وسليم على قلب فاطمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعرض على قناة ON، عن صراع عاطفى جديد ولكن هذه المرة بين حمزة "أحمد مالك" وأخيه سليم"أحمد داش" على فاطمة "ريم سامى" خادمة عساف "أحمد السقا، حيث قابلها حمزة وتخبره بخوفها من قصتهما بسبب العلاق المتوترة بينه وبين أبيه عساف وتحاول أن تحنن قلبه على والده ولكن دون جدوى.

يؤكد على لفاطمة أنه يحبها ويريدها وهى تبادله نفس الشعور، ويشدد أنه لايرى سوى غفران أبيه "أمير كرارة"، أما سليم فيطلب من خادمتهم "هدير عبد الناصر" أن تذهب الى سرايا عساف ويعطيها موبايل لايصاله إلى فاطمة أو حتى انتظارها عنزما تخرج من السرايا واعطائها الموبايل، لانه مشدود لها ومعجب بها ويشدد عليها بانه لا يريد أحد يعلم بذلك.

المشهد ينتقل إلى الصحراء ويقف غفران مع أخيه سعادة "محمد مهران" ويتحدث غفران عن حبه الكبير لزوجته جليلة "مى عمر" ويؤكد أن الحب ما هو إلا ضعف ووجع وانكسار وأن أخيه فى نعمة كبيرة لأنه تزوج بدون حب، ويعترف أن الحب يكسر أكبر شنب وأنه يعانى بسبب حبه لجليلة.

ويُعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى.