شكرا لقرائتكم خبر عن تشادويك بوسمان ثانى ممثل "متوفى" يشارك فى الأوسكار.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الحفل الأشهر فى صناعة السينما "الأوسكار"، وهو ما ينتظره الملايين فى مختلف انحاء العالم، بعد تأجيل بسبب جائحة كورونا التى كادت أن تلغى الحفل هذا العام، قبل أن تنص الأكاديمية عدة قرارات إلزامية للحاضرين للحد من تفشى الجائحة.

ويعد النجم العالمى تشادويك بوسمان، الذى رحل عن عالمنا فى أغسطس الماضى، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ 43 عاماً، من أبرز الأسماء المشاركة فى قائمة ترشيحات الأوسكار لهذا العام، عن فيلمه Ma Rainey’s Black Bottom.

ورجح الكثير من النقاد السينمائيين، ارتفاع حظوظ بوسمان فى الفوز هذا العام، بعد فوز أنتونى هوبكنز بجائزة بافتا، وهو ما يفتح الطريق أمام بوسمان لاغتنام الجائزة الأشهر.

وفى حال فوز بوسمان بجائزة الأوسكار اليوم، سيكون ثانى ممثل يحصد تلك الجائزة بعد وفاته، بعد النجم العالمى بيتر فينش عن فيلمه Network الذى طرح عام 1976.

وينتظر عشاق السينما من جميع أنحاء العالم، الاحدث الأشهر فى الصناعة العالمية، وهو حفل توزيع جوائز الأوسكار فى دورته الـ 93، المقرر لها اليوم، فى تمام الساعة الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة، وهوما سيشهد إجراءات احترازية شديدة بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

واشترط القائمون على تنظيم الحفل اليوم، على المشاركين فى الدورة الـ 93، إجراء ثلاثة مسحات لفيروس كورونا من أجل الحضور والمشاركة فى الحفل الذى سيقتصر على 170 شخص فقط، على مسرح دولبى بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.