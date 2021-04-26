شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب زاهى زركش الحلقة 13.. يحيى الفخرانى يعود لليالي الفرفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 13، عودة يحيى الفخرانى - نجيب زاهي زركش لليالي الفرفشة حيث استقبل ليالي - نهي عابدين في القصر من جديد وقاما بشرب الخمر وقامت هي بالرقص له بينما محمد محمود - طريف يلقي عليها النقطة من اموال نجيب زركش.

وشهدت الحلقة 13، افصاح نانسى ابنة شقيقة نجيب زاهي زركش عن مشاعرها تجاه مسعد -رامز أمير حيث قاله له ان علاقتهما علاقة تعلم ومعرفة فقط وليس حب وذلك بعدما فضحته صديقته سحر امامها وقالت لها أنه كل يوم مع فتاة، وطالبته بأن يحبها بجد او يبتعد عنها.

وكانت أحداث المسلسل شهدت قيام أنوشكا برفض علاقة ابنها مؤنس - محمد ابراهيم يسري، بصديقته ابنة عامل البوفية فب شركة أنوشكا، حيث ترفض زواج ابنها من طبقة مختلفة عن الطبقة التي تنتمي اليها.

مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً.

مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

ويعود يحيى الفخرانى بمسلسل "نجيب زاهى زركش" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "بالحجم العائلى" عام 2018.