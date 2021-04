أبرز 10 مسلمين ترشحوا للأوسكار.. هؤلاء خطفوها من عمالقة الفن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواجه لجنة الأوسكار سنويًا انتقادات حادة بسبب غياب التنوع بين المرشحين، لذلك يمثل فوز عربي أو مسلم حدثًا مهما حال وقوعه.

ويترشح هذا العام الممثل الباكستاني المسلم ريز أحمد، ليدخل بذلك ضمن قائمة الممصلين المسلمين الذين ترشحوا لجائزة أوسكار عن فئة أفضل ممثل.

ومع اقتراب الدورة الـ 93 لحفل جوائز الأوسكار، نرصد أبرز المسلمين الذين نالوا ترشيحًا للفوز بأوسكار.



1- إسماعيل ميرتشانت





ترشح المنتج والمخرج الهندي المسلم إسماعيل ميرتشانت للأوسكار 3 مرات عن أفلام: A Room with a View (غرفة مع منظر) و Howards End (نهاية هاورد) عام 1992 و The Remains of the Day (بقايا اليوم) وعام 1993، لكنه لم يفز بأي منها.



2- ريز أحمد





ترشح الممثل الباكستاني/البريطاني ريز أحمد لأوسكار أفضل ممثل رئيسي عن فيلم Sound of Metal (صوت الميتال) هذا العام، وهو سبق في تاريخ الأوسكار.



3- عمر الشريف





ترشح الممثل المصري المسلم عمر الشريف لأوسكار أفضل ممثل مساعد عام 1962، عن فيلم Lawrence of Arabia (لورنس العرب).

لم يفز عمر الشريف بالجائزة، لكنه كان أول إفريقي يترشح لأوسكار عن أي فئة.

4- ماهرشالا علي





ترشح الممثل الأمريكي المسلم ماهرشالا علي لأوسكار أفضل ممثل مساعد مرتين عن فيلمي: Moonlight (مونلايت)، و Green Book (الكتاب الأخضر)، وتمكن من الفوز مرتين.



5- شهرة اغداشلو





ترشحت الممثلة الإيرانية الأمريكية المسلمة شهرة اغداشلو لأوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم House of Sand and Fog (بيت من رمل وضباب) عام 2003.

ورغم عدم فوزها بالجائزة لكنها كانت أول إيرانية تترشح لأوسكار في دور تمثيلي.



6- أصغر فرهادي





ترشح المخرج والمؤلف الإيراني المسلم أصغر فرهادي لأوسكار أفضل نص أصلي عن فيلم A Separation (انفصال)، وهو أول سيناريو باللغة الفارسية يترشح لأوسكار.

لم يفز فرهادي بأوسكار أفضل سيناريو، ولكنه فاز بها عن فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية.



7- كميل نانجياني





تلقى الممثل الباكستاني الأمريكي كميل نانجياني ترشيحًا لأوسكار أفضل نص أصلي عن فيلم The Big Sick (ذا بيج سيك).



8- فراس فياض





ترشح صانع الأفلام المخرج السوري فراس فياض لأوسكار أفضل وثائقي عن فيلم Last Men in Aleppo (آخر الرجال في حلب)، ولم يفز بها.

9- طلال دركي





ترشح المخرج السوري الكردي طلال دركي لأوسكار أفضل وثائقي عن فيلم Of Fathers and Sons (عن الآباء والأبناء) عام 2018، ولم يفز بها.



10- وعد الخطاب

ترشحت السورية المسلمة وعد الخطاب لأوسكار أفضل وثائقي عن فيلم من أجل سما، ولم تفز بها أيضًا.