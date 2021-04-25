رغم شهرتهم.. 6 نجوم فشلوا في الفوز بأوسكار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على مر الزمن، نجح عدد من نجوم هوليوود في نيل الجائزة الأهم في تاريخ صناعة السينما، ألا وهي الأوسكار.

ورغم تمكن عدد كبير من النجوم من اقتناص الجائزة، إلا أن نجومًا آخرين لا يقلون عنهم موهبة جانبهم الحظ ولم ينجحوا في الفوز بأوسكار.

ويرصد موقع "إي أونلاين" في التقرير التالي، أبرز نجوم هوليوود الكبار الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بأوسكار رغم الموهبة.



1- ويل سميث





تلقى الممثل الأمريكي ويل سميث أول ترشيح للفوز بأوسكار عان 2002 عن دور الملاكم الأسطوري محمد علي، في فيلم Ali "علي"، لكنه لم يفز بها.

وبعد 5 أعوام، نال "سميث" ترشيحًا لأوسكار أفضل ممثل عن فيلم The Pursuit of Happyness (السعي للسعادة) لكنه لم يفز بها أيضًا.



2- رايان جوسلينج





يمتلك الممثل الأمريكي رايان جوسلينج في رصيده المهني العديد من الأفلام الجيدة التي لاقت نقدًا ممتازًا، ورغم ذلك لم يفز بالأوسكار.

نال "جوسلينج" ترشيحين لأوسكار أفضل ممثل عن فيلمي: Half Nelson (نصف نيلسون) و La La Land (لا لا لاند)، لكنه لم يفز بأي منهما.

3- إيمي آدامز





تلقت الممثلة الأمريكية إيمي آدامز 6 ترشيحات أوسكار، 5 منها عن فئة أفضل ممثلة مساعدة، وترشيح عن فئة أفضل ممثلة، لكنها لم تنجح في الفوز في أي مرة.



4- صامويل إل جاكسون





لم يتلق الممثل الأمريكي الشهير صامويل إل جاكسون، إلا ترشيحًا واحدًا للأوسكار في تاريخه الفني، عن فيلم Pulp Fiction (بالب فيكشن)، ولم يفز به.

5- ليام نيسون





تلقى الممثل ليام نيسون ترشيحًا وحيدًا للفوز بالأوسكار عن الفيلم التاريخي الشهير Schindler's List، ورغم نجاح الفيلم في اقتناص 7 جوائز أوسكار، لكن "نيسن" لم يكن أحدهما.



6- توم كروز

تلقى الممثل الشهير توم كروز 3 جوائز أوسكار في مسيرته الفنية، لكنه لم يتمكن من الفوز بأي منها.



