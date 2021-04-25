عبدالملك يزور حضرموت.. ذكرى طرد "القاعدة" ورسالة للحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجري الحكومة اليمنية في مدينة حضرموت ترتيبات للاحتفال بالذكرى الـ5 لتحرير المحافظة المطلة على بحر العرب من تنظيم القاعدة الإرهابي.

ووصل رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك وعدد من وزراء حكومته، الأحد، إلى مدينة المكلا عاصمة حضرموت قادما من الرياض؛ وذلك لمشاركة أبناء المحافظة الاحتفالات بالذكرى الـ5 لتحرير ساحل حضرموت من قبضة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، بإسناد فاعل من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.



وتحظى ذكرى تحرير حضرموت من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والتي تصادف 24 أبريل/ نيسان من كل عام، باهتمام شعبي ورسمي وعسكري كبير تتخطى حدود اليمن إثر إجهاضها لمشروع التنظيم الذى سعى لتأسيس أولى إماراته لإدارة أنشطته الإرهابية في كل العالم.



وشارك في العملية العسكرية وحدات برية من النخبة الحضرمية والجيش اليمني وآخرى تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية تحت غطاء جوي مكثف ألحقت بالتنظيم هزائم مميتة ونجحت في تحرير مدينة وميناء المكلاء ومطار الريان الدولي وذلك في إبريل/ نيسان 2016.



ووجه رئيس الوزراء اليمني بمناسبة حلول هذه الذكرى الخامسة تحية إجلال وتقدير وعرفان لكل التضحيات والادوار البطولية التي سطرها أبناء اليمن في الجيش والمقاومة والنخبة الحضرمية جنبا إلى جنب مع إخوانهم من قوات تحالف دعم الشرعية لصناعة هذا الانتصار.





وقال إن "تحرير عاصمة حضرموت وقبلها عدن وبقية المحافظات الأخرى من تنظيم القاعدة الإرهابي ومليشيا الحوثي لم يكن حدثا عاديا بل شكل بداية الطريق نحو استعادة الدولة اليمنية المختطفة في معركة مصيرية ووجودية نيابة عن العرب ضد المشروع الإيراني في المنطقة".



وأكد عبدالملك في رسالة للانقلابيين، أن الحكومة عازمة على استكمال استعادة الدولة اليمنية وحلم اليمنيين الذي حاولت إيران عبر أذنابها من مليشيا الحوثي القضاء عليه.



ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى أن حضرموت تمثل نموذج للاستقرار والسلام وانها تحظى باهتمام من قبل الحكومة والرئيس اليمني وخطط معدة لتكون أيقونة للتنمية والاستقرار والتعافي الإقتصادي في المستقبل.



وأوضح عبدالملك أن زيارته إلى حضرموت تستهدف الاطلاع عن قرب على احتياجات وهموم المواطنين وإسناد جهود السلطات المحلية في المحافظات المحررة للقيام بواجباتها في اطار الدور التكاملي على المستوى المركزي والمحلي للايفاء بالالتزامات تجاه المواطنين خاصة في تحسين الخدمات الأساسية وتطبيع الأوضاع بشكل عام.





وأشار إلى أن الحكومة عازمة على القيام بواجباتها مهما كان حجم الصعوبات والتحديات وستعمل بكل جدية على تجاوزها والمضي قدما في استكمال تنفيذ "اتفاق الرياض".



وتأتي زيارة رئيس الحكومة اليمنية للاحتفال في الذكرى الـ5 لتحرير حضرموت من القاعدة تزامنا مع حرب مستعرة تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية لاجتياح محافظة مأرب ذات الحدود المشتركة مع حضرموت.



وتعتبر محافظتي حضرموت ومأرب بجانب محافظة شبوة الثلاثي الأكبر لمواطن كافة حقول النفط والغاز في اليمن والتي تقع خارج سيطرة مليشيات الحوثي وهي الهدف الرئيسي للانقلابيين ومن وراءهم إيران الساعية للسيطرة عليها، وفقا لخبراء.

