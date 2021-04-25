شكرا لقرائتكم خبر عن "وكل ما نفترق" الحلقة 13.. مقتل زينب "ريهام حجاج".. والعمدة يدفن زوجاته أحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 13 من مسلسل وكل ما نفترق للنجمة ريهام حجاج، والتى جاءت بعنوان (الفراق الثالث عشر.. دم زينب) بقيام العمدة عمرو عبد الجليل بحفر قبر فى بيته القديم لدفن زوجاته جزاء ما اقترفوه فى حق مأمونة.

وفى مشهد جمع العمدة سعدون (عمرو عبد الجليل) ووردة ( رانيا يوسف) اعترفت له بتخطيط جريمتها ضد مأمونة لأنها أنجبت له الولد الذى طالما حلم به مما أدخل الغيرة فى نفسها فينتقم منها سعدون ويشوه وجهها كى تعيش وهى تخبى وجهها مثلما يعيش هو بعد الفضيحة.

يصعد شيخ الغفر (أحمد صيام ) الجبل للانتقام من مأمونة بعد أن كشفت الجميع أمام العمدة سعدون ويعتدى عليها بالضرب لتسقط على الارض مغشيا عليها.

تصارح مأمونة أهل القرية بحقيقة عدم وجود الغولة التى عاشوا طيلة عمرهم خائفين منها ليسرع أهل القرية لبيت العمدة للانتقام منه، وفى تلك الآونة يصل جوهرى (محمد شرنوبى) لمساعدتها.

يبكى رفاعى (محمد شيبا) بعد علمه بقتل زينب (الشخصية الثانية التى تؤديها ريهام حجاج ) بتخطيط من أيتن عامر، ويبلغ أختها مأمونة بموتها ودفنها بمقابر الصدقة، لتنهار وتقول : أنا السبب.

تطالب ريهام حجاج شرنوبى بأن يتركها خوفا على حياته لكنه يرفض ويعدها ألا يتخلى عنها أبدًا فهى كل ما يملك من هذه الدنيا.