شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 13.. نشوب مشادات بين محمد فراج و"زى" بسبب منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بذهاب "حازم" محمد ممدوح إلى "بدر" سيد رجب، وعلل سبب غيابه، كما أبدى "بدر" زعله منه بسبب علمه بأنه يستعد للسفر إلى أمريكا دون أن يخبره وطلب منه العسل الذى يريده من زهرة "الأفيون"، وهو ما أكده "حازم" بأنه قريبا سيعطيه العسل الذى يريده كما وعده.

وظهر على "امينة" عائشة بن أحمد علامات الزعل من "حازم" محمد ممدوح، الذى حاول أن يتحدث بشكل طبيعى، لتعنفه وتطلب منه الاعتذار عن ما بدر منه، وقدم بالفعل الاعتذار وأخبرها انه حصل على فيزا أمريكا وقرر أن يسافر لـ "هنا" منى زكى، بعد أسبوعين، وأخبرها بأنه تحدث مع "هنا" مرة وحيدة، واخبرته "أمينة" بأنها تعرف فتاة تعمل فى القنصلية المصرية وممكن أن تتحدث معها.

وذهب "زى" آدم الشرقاوى إلى منزل "مؤنس" محمد فراج، وتحدث مع زوجته "سارة"، والتى أوضحت له كل التفاصيل المتعلقة بـ "هنا" من بعد ولادتها، وبسبب غيرتها على زوجها طلبت منه أن يأخذها معه، وحضر مؤنس فجأة بصحبة "هنا" وعنف "زى" بسبب وجوده بمنزله وكيف عرف عنوانه، لتخبره "هنا" بأنها هى من قامت بإعطائه العنوان.

تحدث "زى" مع "هنا"، وأعتذر لها عن عدم وجوده وقت ولادتها لأنه لم يكن يعلم بأنها ستنجب طفلها فى وقت مبكر، وطلب منها العودة معه للمنزل، ليتدخل "مؤنس" ويخبره بأن مكان سكنه غير مناسب لها، والانسب تظل موجودة هنا لحين انتهاء القضية، وتدخلت "سارة" وسألت "مؤنس" عن سبب إصراره بسبب شعورها بأن هناك شعور غريب داخل زوجها تجاه "هنا"، فيما أخبرت "هنا" "زى" بأن لا يخاف عليها وأن كل ما يهمها هو الحصول على ابنها ومن ثم العودة إلى بلدها، وطلبت منه الوقوف بجانبها حتى عودة ابنها لها.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان فى سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضى الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا فى الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن فى دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادى، ولأول مرة فى الدراما المصرية الممثل المصرى الأمريكى آدم الشرقاوى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبى وعمّار صبرى، من إنتاج شركة Media Hub (سعدى - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 13



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 13



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 13



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 13