شكرا لقرائتكم خبر عن ريز ويذرسبون تشوق جمهورها لحفل الأوسكار بتيشرت عليه شعار المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة العالمية ريز ويذرسبون، عن تشوقها لمتابعة حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 93، وروجت ريز ويذرسبون للحفل بلقطات على حالتها الخاصة بموقع "انستجرام"، وظهرت وهي توجه سؤال لجمهورها عن الأشخاص الذين سيشاهدون حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة، مؤكدة حماسها الكبير لمتابعة الحفل وأنها ستكون فاعلية مختلفة ولا تطيق انتظار الساعات القادمة.

وأهلت النجمة العالمية ريز ويذرسبون، في الفيديو وهي ترتدى تيشرت عليه شعار الأوسكار احتفاءً بالمناسبة الفنية العالمية، وبدأت على وجهها ملامح الفرح والسعادة مع انطلاق فاعليات توزيع جوائز الأوسكار الـ93.



تفصلنا ساعات عن الحدث الأكبر المنتظر من كل متابعى السينما العالمية من حول العالم، وهو موعد حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ93، حيث يقام فجر الإثنين في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة، وأكد القائمون على الحفل إلزام جميع الحضور الذى سيصل عددهم إلى 170 شخصًا، بعمل 3 مسحات لـ فيروس كورونا، وذلك مع تزايد عدد المصابين من جديد.



ومن المقرر أن يقام الحفل على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وقبل ساعات من انطلاق الحفل ننشر القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار في نسخته الـ 93 :

أفضل فيلم

The Father

Judas And The Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound Of Metal

The Trial Of The Chicago 7

أفضل ممثلة

فايولا دافيس - Ma Rainey’s Black Bottom

أندرا داي - The United States v. Billie Holiday

فانيسا كيربي - Pieces of a Woman

فرانسيس ماكدورماند - Nomadland

كاري موليجان - Promising Young Woman

أفضل ممثل

ريز أحمد - Sound of Metal

تشادويك بوسمان - Ma Rainey’s Black Bottom

أنتوني هوبكنز - The Father

جاري أولدمان - Mank

ستيفن يون - Minari

أفضل ممثل مساعد

ساشا بارون كوين - The Trial of the Chicago 7

دانيال كالويا - Judas and the Black Messiah

ليزلي أودوم جونيور - One Night in Miami

بول راسي - Sound of Metal

لاكيث ستانفيلد - Judas and the Black Messiah

أفضل ممثلة مساعدة

ماريا بالكوفا - Borat Subsequent Moviefilm

جلين كلوز - Hillbilly Elegy

أوليفيا كولمان - The Father

أماندا سايفريد - Mank

يون يوه جونج – Minari

أفضل إخراج

توماس فينتربرج - - Another Round

ديفيد فينشر - - Mank

لي إيزاك تشيونج - - Minari

كلوي تشاو- - Nomadland

إيمرالد فينيل - - Promising Young Woman

أفضل سيناريو أصلي

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

أفضل سيناريو معدل

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night In Miami

The White Tiger

أفضل تصوير سينمائي

Judas and The Black Messiah

Mank

News Of the World

Nomadland

The Trial Of the Chicago 7

أفضل موسيقى تصويرية

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul