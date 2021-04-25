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شكرا لقرائتكم خبر عن ريز ويذرسبون تشوق جمهورها لحفل الأوسكار بتيشرت عليه شعار المهرجان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة العالمية ريز ويذرسبون، عن تشوقها لمتابعة حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 93، وروجت ريز ويذرسبون للحفل بلقطات على حالتها الخاصة بموقع "انستجرام"، وظهرت وهي توجه سؤال لجمهورها عن الأشخاص الذين سيشاهدون حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة، مؤكدة حماسها الكبير لمتابعة الحفل وأنها ستكون فاعلية مختلفة ولا تطيق انتظار الساعات القادمة.
وأهلت النجمة العالمية ريز ويذرسبون، في الفيديو وهي ترتدى تيشرت عليه شعار الأوسكار احتفاءً بالمناسبة الفنية العالمية، وبدأت على وجهها ملامح الفرح والسعادة مع انطلاق فاعليات توزيع جوائز الأوسكار الـ93.
على حالتها بانستجرام
النجمة تجهز للحفل
تفصلنا ساعات عن الحدث الأكبر المنتظر من كل متابعى السينما العالمية من حول العالم، وهو موعد حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ93، حيث يقام فجر الإثنين في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة، وأكد القائمون على الحفل إلزام جميع الحضور الذى سيصل عددهم إلى 170 شخصًا، بعمل 3 مسحات لـ فيروس كورونا، وذلك مع تزايد عدد المصابين من جديد.
تستعرض تيشرت الاوسكار
النجمة تستعد للحفل
ومن المقرر أن يقام الحفل على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وقبل ساعات من انطلاق الحفل ننشر القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار في نسخته الـ 93 :
أفضل فيلم
The Father
Judas And The Black Messiah
Mank
Minari
Nomadland
Promising Young Woman
Sound Of Metal
The Trial Of The Chicago 7
أفضل ممثلة
فايولا دافيس - Ma Rainey’s Black Bottom
أندرا داي - The United States v. Billie Holiday
فانيسا كيربي - Pieces of a Woman
فرانسيس ماكدورماند - Nomadland
كاري موليجان - Promising Young Woman
أفضل ممثل
ريز أحمد - Sound of Metal
تشادويك بوسمان - Ma Rainey’s Black Bottom
أنتوني هوبكنز - The Father
جاري أولدمان - Mank
ستيفن يون - Minari
أفضل ممثل مساعد
ساشا بارون كوين - The Trial of the Chicago 7
دانيال كالويا - Judas and the Black Messiah
ليزلي أودوم جونيور - One Night in Miami
بول راسي - Sound of Metal
لاكيث ستانفيلد - Judas and the Black Messiah
أفضل ممثلة مساعدة
ماريا بالكوفا - Borat Subsequent Moviefilm
جلين كلوز - Hillbilly Elegy
أوليفيا كولمان - The Father
أماندا سايفريد - Mank
يون يوه جونج – Minari
أفضل إخراج
توماس فينتربرج - - Another Round
ديفيد فينشر - - Mank
لي إيزاك تشيونج - - Minari
كلوي تشاو- - Nomadland
إيمرالد فينيل - - Promising Young Woman
أفضل سيناريو أصلي
Judas and the Black Messiah
Minari
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7
أفضل سيناريو معدل
Borat Subsequent Moviefilm
The Father
Nomadland
One Night In Miami
The White Tiger
أفضل تصوير سينمائي
Judas and The Black Messiah
Mank
News Of the World
Nomadland
The Trial Of the Chicago 7
أفضل موسيقى تصويرية
Da 5 Bloods
Mank
Minari
News of the World
Soul