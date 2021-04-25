شكرا لقرائتكم خبر عن Nomadland وتشادويك بوسمان الأقرب لحصد جوائز الأوسكار 2021.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب أطول موسم في تاريخ توزيع جوائز الأوسكار من نهايته، بعد عام ملىء بالوباء كاد ان يدمر صناعة السينما، وساهم بشكل كبير في التضيق على الكثير من الأعمال السينمائية التي تم تأجيلها بسبب الوباء وتفشي كورونا في جميع أنحاء العام.

وفى تقرير نشرته صحيفة فاريتي، رصد بعض التوقعات الأقرب لحصد جوائز الأوسكار لهذا العام، المقرر انطلاقها بعد ساعات قليلة، وجاء على رأس تلك التوقعات فيلم Nomadland الفائز بأربعة ترشيحات منهم أفضل صورة، بالإضافة إلى فيلم Ma Rainey’s Black Bottom للنجم العالمي الراحل تشادويك بوسمان، الذى حصد ثلاثة ترشيحات للأوسكار.



Nomadland

وينتظر عشاق السينما من جميع أنحاء العالم، الاحدث الأشهر في الصناعة العالمية، وهو حفل توزيع جوائز الاوسكار في دورته الـ 93، المقرر لها اليوم، في تمام الساعة الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة، وهوما سيشهد إجراءات احترازية شديدة بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

واشترط القائمين على تنظيم الحفل اليوم، على المشاركين في الدورة الـ 93، اجراء ثلاثة مسحات لفيروس كورونا من أجل الحضور والمشاركة في الحفل الذى سيقتصر على 170 شخص فقط، على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.