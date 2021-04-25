شكرا لقرائتكم خبر عن موسى الحلقة 13.. شفيقة تسافر للعيش فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 13، سفر شفيقة (هبة مجدي) شقيقة موسى (محمد رمضان)، إلى الإسكندرية، وذلك لتعيش هناك، برفقة صديقتها الأرمينية، والتى دبرت لها عملا في النادى اليونانى، حيث تقدم الماكولات فى المطعم.

وشهدت الحلقة قيام حلاوتهم (سمية الخشاب) بمحاولة الصلح بين شقيقها المعلم وهبة (سيد رجب) وبين زوجته، والتى طلقها مرتين؛ بسبب دخوله فى نزوات وسهره فى الكابريهات.

وشهدت أحداث مسلسل موسى، ظهور النجم إسماعيل ياسين، وذلك فى مشهد جمعه بالفنان محمد رمضان، حيث ذهب سمعه لشراء كرافتات من محل حلاوتهم (سمية الخشاب) والذى يعمل به موسى (محمد رمضان).

وظهر ناصر عبد الرحمن، مؤلف المسلسل، ضمن أحداث المسلسل، حيث ظهر في دور الحاج حسين تاجر مشغولات فضية في سوق باب اللوق، وعندما وجد موسى معجبا بالمشغولات الفضية، أهداه خاتما مكتوب عليه موسى.

وشهدت أحداث المسلسل، استلام موسى للحذاء الذي اشتراه من الخواجة، ليكون بذلك أول مرة يرتدي حذاء فى حياته ضمن أحداث المسلسل.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.