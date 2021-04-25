شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نسل الأغراب الحلقة 13.. الشرطة تعلم بزراعة وتجارة غفران للأفيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف عساف "أحمد السقا" فى بداية الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعرض على قناة ON، المكان الجديد الذى نقل فيه بكرى "عماد زيادة" شامية "أحلام الجريتلى" والدة غفران "أمير كرارة"، ويأمر مسعد "أحمد فهيم" الذى كان يراقب سيارة بكرى لمعرفة مكانها، بنقلها إلى مكان آخر خاص بهم فقط.

وتتحدث فاطمة "ريم سامى" مع عساف الذى يخبرها أنه لم يحب أحداً فى حياته بقدر ما أحب جليلة، وأكد لها أنه لا يحب ابنه حمزة "أحمد مالك" لأنه وقف أمامه، فيما تعود جليلة فى قرارها وتخبر غفران بأنها موافقة على الإنجاب منه مرة أخرى، وبعد مغادرة غفران المكان، تأتى لها خادمتها وتعطيها شريط برشام يبدو أنه مانع للحمل.

يعلم علي رئيس المباحث "دياب" من رجاله فى القسم أن غفران يتاجر فى الأفيون ويزرعه فى مكان لا يعرفه، وذلك بعد أن أجروا تحرياتهم، ويقرر على الوصول إلى المكان الذى يزرع فيه غفران الأفيون ووقتها اذا وصل لشىء سيقبض عليه بعض النظر عن كونه ابن عمه وزوج أخته.

ويُعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى.