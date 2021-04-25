شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية الحلقة 13.. سينيتا خليفة تتفاجأ بأن طليق يسرا عاجز جنسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت النجمة يسرا فى إفشال خطة نادين - سينيتا خليفة خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل "حرب أهلية"، الذى يذاع على قناة cbc، وذهبت مريم - يسرا إلى نادين - سينيتا خليفة بصورة من التقرير، ييثبت فين أن طليقها كان لديه عجز جنسى، ويستحيل معه أن ينجب بعد ابنته تمارا - جميلة عوض، لتفشل خطتها فى محاولة تغيير نسب طفلها من باسل خياط - يوسف إلى زوجها الراحل "عزيز" رشدى الشامى لكى تستولى على الميراث.



حرب اهلية

ويحاول باسل خياط صلح فريدة - أروى جودة، وينقل ملكية المستشفى الذى نصب فيها على مريم - يسرا، بعد ما كشفت خيانته لها مع سينيتا خليفة وحملها منه، ويحاول إرضاءها بالمال لكى يعوضها ولن تتركه ولكن فريده تؤكد له أن الأمان ليس بالاموال فقط، ليؤكد لها باسل خياط - يوسف أن المستشفى ضامن لها ولابنهما فيما بعد وأنها فارقة معه والشخص الوحيد الذى يحبه فى حياته.

ومسلسل "حرب أهلية" بطولة: يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروة الأزلي، برلنتي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.