شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. بدء فعاليات حفل توزيع الأوسكار الـ93 بحضور 170 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقل من 4 ساعات تفصلنا عن بدء حفل توزيع الأوسكار الـ 93 حيث يبدأ الليلة ويستمر إلى فجر الاثنين، وهو حادث عالمى منتظر لكل متابعى السينما العالمية، وأكد القائمون على الحفل إلزام جميع الحضور الذى سيصل عددهم إلى 170 شخصًا، بعمل 3 مسحات لـ فيروس كورونا، وذلك مع تزايد عدد المصابين من جديد.

وكشفت تقارير أجنبية مؤخرا، عن عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية أثناء حضورهم للحفل اليوم 25 إبريل الجاري، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن أكاديمية الفنون والمسرح، أكدت خلال اجتماع لها على تطبيق zoom، أن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث إن الحفل يتم التعامل معه على أنه عمل تليفزيوني أو فيلم ما، فبالتالي فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس بالضرورة، مؤكدين ارتداءها في فترة الراحة وليس أمام الكاميرات.

وكشفت الأكاديمية عن عدد الجمهور الذى سيحضر الحفل، وسيقتصرعدد الحاضرين على 170 شخصًا، كما سيتم تناوب أعضاء الجمهور داخل وخارج مكان الحفل، حيث إن العدد لن يكون بالكامل داخل الحفل في آن واحد، وذلك لأول مرة وفقا لموقع Variety .

وتضمن الاجتماع بعض التفاصيل الخاصة بالحفل، والتي شملت فحصا إلزاميا بدرجات الحرارة لجميع الحاضرين، بالإضافة إلى إحضار ثلاثة اختبارات بفيروس كورونا للحاضرين خلال الأيام الثلاثة التي ستسبق الحفل.

كما تضمن الاجتماع تفاصيل القنوات الناقلة التى ستتواجد على السجادة الحمراء، والتى اقتصرت على شبكات ABC News و KABC و E ، وسيقتصر الحاضرون من الصحفيين على عدة دول، منها: اليابان وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والبرازيل وإسبانيا والمكسيك وأستراليا.