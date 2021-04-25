سماح أنور: "ربنا خلقلي شعر.. ألبس حجاب ليه؟" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أبدت الفنانة سماح أنور، رأيها في ارتداء الحجاب، قائلةً: "ألبس حجاب ليه وأغطي شعري؟ ربنا خلقلي شعري، ربنا العظيم هو اللي خلقلي الشعر ده، شعري مش المشكلة، العورة هي المشكلة".

وأضافت أنور، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج "لحظات جريئة"، على شاشة "القاهرة والناس": "أنا بشوف محجبات كتير في الشارع لابسين استرتش، هل ده يرضي ربنا؟".

وحول قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ)؛ قالت: "الآية دي اللي فسرها أنها على الحجاب بني آدمين زيي، وأنا بني آدمة برضو وفسرتها بطريقة تانية".

تابعت: "أنا مليش دعوة بحكم الحجاب الديني، مليش علاقة بفرض ولا مش فرض، أنا بني آدمة عادية لو حطيت حاجة على شعري بتخنق، وربنا اللي هيحاسبني، وأنا مش بحب اللي يخوفني من ربنا، ربنا يتحب بس ميتخافش منه".