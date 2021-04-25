هكذا أحيت هبة مجدي الذكرى السنوية الخامسة لوفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أحيت الفنانة هبة مجدي، الذكرى السنوية الخامسة لوفاة والدها الذي رحل عن عالمنا يوم ٢٥ أبريل ٢٠١٦.

ونشرت هبة، صورا لوالدها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت :"الذكرى السنوية الخامسة على وفاة بابا حبيبي.. دعواتكم بالرحمة والمغفرة، وأرجو قراءة الفاتحة عند الإفطار، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.. أنتم السابقون ونحن اللاحقون.. ٢٥ أبريل ٢٠١٦".

وتخوض الفنانة هبة مجدي، دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل "موسى" وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، منذر رياحنة، محمد ريحان، حمدي الوزير، تارا عماد، مفيد عاشور، فريدة سيف النصر.