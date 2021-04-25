شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 13.. منى زكى تبكى بعد رؤية طفلها من خلف زجاج الحضانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، والذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بمشهد قام "حازم" محمد ممدوح خلاله بتجهيز غرفة لابنها بمعاونة "يارا" مايان السيد شقيقة زوجته "هنا" منى زكى، وتذكر في مشهد فلاش باك وقت حقن "هنا" لإنجاب طفلهما وكيف ظهرت عليه علامات الخوف عليه والحب الذى كان يجمعهما أيضًا.

واصطحب "مؤنس" محمد فراج "هنا" منى زكى، إلى المستشفى بعد أن حاول المحامى الخاص بقضيتها بعلاقاته أن تشاهد ابنها من خلف الزجاج الخاص بالحضانة، وطلب "مؤنس" من "هنا" أن تسيطر على نفسها ولا تقوم بفعل متهور لأن الموقف صعب، وانهالت في البكاء بعدما رأت ابنها وتحدثت معه بأنها لن تبتعد عنه وأن ما فعلته كله من أجل مصلحته حتى يحصل على الجنسية الأمريكية.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 13



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 13



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 13



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 13