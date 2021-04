شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف القائمة الكاملة لجوائز وموعد حفل الأوسكار الـ93 هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفصلنا ساعات عن الحدث الأكبر المنتظر من كل متابعى السينما العالمية من حول العالم، وهو موعد حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ93، حيث يقام فجر الإثنين في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة، وأكد القائمون على الحفل إلزام جميع الحضور الذى سيصل عددهم إلى 170 شخصًا، بعمل 3 مسحات لـ فيروس كورونا، وذلك مع تزايد عدد المصابين من جديد.

ومن المقرر أن يقام الحفل على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وقبل ساعات من انطلاق الحفل ننشر القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار في نسخته الـ 93 :

أفضل فيلم

The Father

Judas And The Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound Of Metal

The Trial Of The Chicago 7

أفضل ممثلة

فايولا دافيس - Ma Rainey’s Black Bottom

أندرا داي - The United States v. Billie Holiday

فانيسا كيربي - Pieces of a Woman

فرانسيس ماكدورماند - Nomadland

كاري موليجان - Promising Young Woman

أفضل ممثل

ريز أحمد - Sound of Metal

تشادويك بوسمان - Ma Rainey’s Black Bottom

أنتوني هوبكنز - The Father

جاري أولدمان - Mank

ستيفن يون - Minari

أفضل ممثل مساعد

ساشا بارون كوين - The Trial of the Chicago 7

دانيال كالويا - Judas and the Black Messiah

ليزلي أودوم جونيور - One Night in Miami

بول راسي - Sound of Metal

لاكيث ستانفيلد - Judas and the Black Messiah

أفضل ممثلة مساعدة

ماريا بالكوفا - Borat Subsequent Moviefilm

جلين كلوز - Hillbilly Elegy

أوليفيا كولمان - The Father

أماندا سايفريد - Mank

يون يوه جونج – Minari

أفضل إخراج

توماس فينتربرج - - Another Round

ديفيد فينشر - - Mank

لي إيزاك تشيونج - - Minari

كلوي تشاو- - Nomadland

إيمرالد فينيل - - Promising Young Woman

أفضل سيناريو أصلي

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

أفضل سيناريو معدل

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night In Miami

The White Tiger

أفضل تصوير سينمائي

Judas and The Black Messiah

Mank

News Of the World

Nomadland

The Trial Of the Chicago 7

أفضل موسيقى تصويرية

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

أفضل مكياج وتصفيف شعر

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

أفضل مونتاج

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound Of Metal

The Trial Of The Chicago 7

أفضل تصميم أزياء

Emma

Mank

Ma Rainey’s Black Bottom

Mulan

Pinocchio

أفضل صوت

Greyhoud

Mank

News Of The World

Soul

Sound Of Meta

أفضل أغنية أصلية

Fight For Me, Judas

Hear My Voice, Chicago 7

Husavik, European Song Contest

Io Si, The Life Ahead

Speak Now, One Night In Miami

أفضل فيلم دولي

Another Round

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vida, Aida?

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

أفضل فيلم رسوم متحركة

Onward

Over The Moon

A Shaun the Sheep Movie

Soul

Wolfwalkers

أفضل تصميم إنتاج

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

News Of The World

Tenet

أفضل مؤثرات بصرية

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

أفضل فيلم قصير

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

أفضل فيلم وثائقي قصير

Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

أفضل فيلم وثائقي

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time