شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 13 مسلسل أحسن أب.. هاجر أحمد تكتشف حقيقة على ربيع والطفل زيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل "أحسن أب" الذى يذاع على قناة الحياة عددا من الأحداث منها كشف هاجر أحمد حقيقة بطل على ربيع وعلمها أن الطفل زيكا الذى يشاركه في مسابقة أحسن أب ليس ابنه من خلال سماعها محادثات خالد عليش على موبيل ربيع، وتغيرت نظرتها فى على ربيع التى وقعت فى حبه.



الفنان على ربيع

كما تناولت الحلقة ذهاب أحمد جمال سعيد إلى خالد عليش والبحث عن اللاب توب الخاص به، ولكن اكشتف أن سامى مغاورى قام بسرقته، وأبلغ والد عليش الشرطة وقبضت على أحمد جمال سعيد .



الفنان على ربيع وابنه



الفنان على ربيع وهاجر احمد

مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع يعرض على شاشة قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، وميعاد الإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.