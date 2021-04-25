شكرا لقرائتكم خبر عن "انتى رحلتى" .. إدريس إلبا يحتفل بعيد زواجه بـ"تورتة" ورسالة رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر النجم العالمي إدريس إلبا، وزوجته سابرينا دوور، بعام شديد الصعوبة بسبب تعرضه وزوجته للإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الأولى، والمعاناة بسبب عزله في الحجر الصحي، وتذكر إدريس إلبا، هذه الأزمات خلال احتفاله بعيد زواجه على سابرينا دوور، وحرص على الاعتراف بأن العام الماضي كان من أصعب الأعوام في حياته.



ادريس البا على انستجرام

ونشر النجم العالمي إدريس إلبا، صورة تجمعه مع سابرينا دوور على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، خلال الاحتفال بعيد زواجه، وظهرا وهما يحتفلان ويحملان تورتة الاحتفال، ووجه رسالة رومانسية لزوجته قائلاً: "أحبك كثيرًا، لقد كان العام الماضي من أصعب الأعوام في حياتي وقد مررت به بسببك فقط، سابرينا انتي رحلتي أو الموت".



ادريس البا يحتفل بعيد زواجه

وفى وقت سابق، شارك النجم العالمي إدريس إلبا، متابعيه وجمهوره، بصورة البوستر الرسمي الخاص به لفيلمه الجديد the suicide squad المقرر عرضه يوم 8 أغسطس المقبل في دور العرض السينمائي ومنصة HBO الأمريكية.

وظهر إلبا في البوستر الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وهو يرتدي بدلته الواقية الجديد وهو مغطى بفارغ الرصاص الذى يخرج من الأسلحة التي يمسكها بيديه.

وكانت قد التقطت عدسات مصورى الباباراتزى عدة صور لنجم المصارعة الحرة السابق وبطل أفلام هوليود حالياً جون سينا، أثناء نزوله من سيارته فى كندا، قبل توجهه إلى الجيم من أجل التدريب، حيث ظهر وهو يحمل حقيبته الخاصة، بالإضافة إلى حرصه على تناول القهوة مثلما ذكر موقع الديلى ميل خلال تقريره، حيث أكد أن جون سينا تواجد فى كندا من أجل استكمال تصوير دوره بفيلم The Suicide Squad.

وأعلن المخرج جيمس جان، فى وقت سابق عن انضمام النجم العالمي سيلفستر ستالونى، إلى طاقم عمل فيلم The Suicide Squad، بالرغم من انتهاء التصوير في فبراير الماضي، بحسب ما أكد مخرج العمل مسبقاً في تصريحات نقلتها صحيفة فارايتى.