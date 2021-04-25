شكرا لقرائتكم خبر عن تامر محسن مكتشف النجوم الشباب.. آخرهم آدم الشرقاوى فى لعبة نيوتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع المخرج والمؤلف تامر محسن، أن يخطف أنظار محبى الدراما وعشاقها إلى مسلسله الذى يخوض به السباق الرمضانى "لعبة نيوتن"، والتي تجسد بطولته النجمة منى زكى، بحبكة درامية ذات تشويق واثارة، ومن خلال هذا العمل لمع نجم جديد وهو آدم الشرقاوى الذى يجسد دور "زى" أو "زياد" وهو شاب يعيش في أمريكا ذات أصول مصرية ويعد أحدث اكتشافات المخرج تامر محسن، والذى له الكثير من اكتشافات النجوم الشباب الذين أصبحوا نجوما من طراز فريد في الوقت الحالي .



ادم الشرقاوى

وبدأت رحلة المخرج والمؤلف تامر محسن في اكتشاف النجوم من خلال مسلسل "بدون ذكر أسماء"، حيث كانت أول اكتشافاته من خلال الفنانة سهر الصايغ والتي منحها فرصة لدور رئيسى كشقيقة أحمد الفيشاوى، كما أنه أعاد اكتشاف الفنان محمد فراج الذى قدم عدة أعمال سابقا، ولكن تامر محسن اظهر موهبته بشكل أكبر وأعاد اكتشافه في مناطق جديدة حتى وصل للوقت الحالي كممثل من أهم الممثلين الذى لا غنى عنه في المسلسلات.



سهر الصايغ

وواصل المخرج تامر حسنى اكتشافاته للنجوم الشباب من خلال قصة حب غير تقليدية بين شاب وفتاة مراهقة يقعان في فخ ادمان المخدرات في مسلسل "تحت السيطرة" واللذان قدمهما محمد فراج وجميلة عوض التي كانت انطلاقتها في عالم التمثيل رغم أن أصولها ترجع لعائلة فنية، ومن بعد هذه المشاركة أصبحت فنانة لا غنى عنها في الدراما المصرية.



جميلة عوض

كما أن المخرج تامر حسنى أتاح فرصة البطولة الأولى للفنانة أسماء أبو اليزيد في مسلسل "هذا المساء" وقدم أيضا خلال نفس العمل الفنان خالد أنور والفنانة هدى المفتى في أول أدوارهم الرئيسية، ليشارك الثلاثى من بعدها في الكثير من الأعمال الدرامية.