شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة ونيلها".. عمرو دياب وأصدقاؤه × صورة من رحلة نيلية على يخت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمتع الهضبة عمرو دياب، بقضاء وقت مميز مع أصدقائه على متن يخت وسط نهر النيل، حيث نسمات الهواء الرائعة التى تكسر من حدة حرارة الجو مع بداية فصل الصيف، إلى جانب المشهد الجذاب الذى يساعد على الهدوء والاسترخاء.

وشارك النجم عمرو دياب، عددا من أصدقائه بينهم عمرو منسى، رحلته النيلية على متن اليخت، والتى وثقها بصورة تجمعهم معًا وفى الخلفية نهر النيل، لتكون هذه الصورة بمثابة توثيق للحظات السعيدة وتظل تذكرهم جميعًا بهذه الأوقات التى قضوها معًا.



عمرو دياب على انستجرام

ونشر الهضبة، صورته برفقة عمرو منسى وأصدقائه، على متن اليخت فى رحلتهم النيلية، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعى، ليشارك هذه اللحظات السعيدة التى يقضيها برفقة أصدقائه، مع جمهوره ومتابعيه، وذلك كما اعتاد النجم عمرو دياب على مشاركة مثل هذه اللحظات من حياته مع الجمهور.



عمرو دياب فى رحلة وسط النيل

وظهر الهضبة عمرو دياب، فى الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام"، مرتديًا ملابس صيفية هو ورفاقه فى رحلة استقلوا فيها يخت وسط النيل، وعبر عمرو دياب عن عشقه لمشهد النيل والأجواء فى القاهرة، وعلق على الصورة، بجملة: "القاهرة ونيلها".

واللافت هنا أن تعليق عمرو دياب على صورته مع أصدقائه، يحمل نفس اسم أغنيته الشهيرة "القاهرة ونيلها"، التى غناها مع الكينج محمد منير، وفى المقابل، لاقت الصورة تفاعلا كبيرا من محبى الهضبة.

ويشار إلى أن الهضبة عمرو دياب، أحيا – فى وقت سابق - حفلاً غنائيًا، فى مقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، بحضور السفير الفرنسى بالقاهرة والنجمة الكبيرة يسرا، وعدد كبير من الحضور، قدم خلاله عددًا من أغانيه القديمة وأغانى ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ".

وحينها، أعرب الهضبة، عن سعادته بلقاء ستيفان روماتيه، السفير الفرنسى فى القاهرة، على هامش الحفل الذى حضرته النجمة الكبيرة يسرا، حيث نشر عمرو دياب، عبر حسابه على إنستجرام، صورًا من الحفل، إضافة إلى مجموعة صور أخرى من لقاءه مع السفير الفرنسى والنجمة يسرا، وبعض حضور الحفل، وفى تعليقه على الصور، وجه الشكر للسفير روماتيه، حيث قال: "سعدت بلقائك.. شكرًا جزيلاً على لطفك.. ليلة رائعة".

ومن جانبه، نشر السفير الفرنسى روماتيه، صورة للهضبة ويسرا، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "إنه لشرف عظيم للغاية استقبال نجمين من نجوم مصر فى مقر السفارة الفرنسية، الممثلة الشهيرة يسرا والمطرب الموهوب عمرو دياب.. أمسية استثنائية مليئة بالموسيقى والثقافة".