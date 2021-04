هؤلاء هم أهم الفائزين والمرشحين في تاريخ جوائز الأوسكار

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أبريل 2021 07:49 مساءً - جوائز الأوسكار Academy Award أهم حدث فني سنوي ينتظره صناع الفن السابع حول العالم بشغف واهتمام وطموح وعشق بدأ منذ عقود ويجمح بعشاقه لأعلى القمم الإبداعية التي يعتليها ويصطاد جوائزها كل مبتكر لرؤية سينمائية جديدة وفريدة.

وتعد جوائز الأوسكار السنوية ،أرفع وأهم وأرقى جائزة سينمائية مرموقة في العالم،وتقدمها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تعد أكاديمية فخرية وليست تعليمية تأسست في 11 مايو 1927 في كاليفورنيا وتضم هذه الأكاديمية أكثر من 6000 عضو مختص بالفنون السينمائية منهم لجنة تصويت ضخمة تتكون من 5,816 ممثل ومممثلة ومختصين في السينما منهم 1311 ممثل وممثلة. وتنظم الأكاديمية إضافة إلى تنظيم مسابقات جوائز الأوسكار السنوية مسابقات سنوية للطلاب غير المتخرجين بعد من الجامعات المختصة بالفنون السينمائية،وكانت تقدم حفلها سابقاً في شهر فبراير- شباط من كل عام،لكنها هذا العام ستقدم الليلة في 25 إبريل –نيسان 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا،وضمن قيود مشددة.

إميل جانينجز وخواكين فينيكس أول وآخر فائزين بجوائز الأوسكار

خواكين فينيكس آخر ممثل فاز بجائزة الأوسكا بفئة أفضل ممثل رئيسي عن فيلمه الجوكر-الصورة من أنستغرام

كان الممثل الألماني إميل جانينجز أول ممثل فائز بجائزة الأوسكار منذ إنطلاقتها حيث فاز بحفل جوائز الأوسكار عام 1929 كأفضل ممثل عن دوريه بفيلمي: “The Last Command” “The Way of All Flesh”.

وكان الممثل الأمريكي خواكين فينيكس آخر ممثل فائز بجائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثل دور أوللعام 2020 عن دوره المميز بفيلم ال "Joker".

دانيال دي لويس الممثل الوحيد الفائز بثلاث جوائز أوسكار

السير البريطاني دانيال دي لويس كان أول ممثل في تاريخ الأوسكار الذي يفوز ثلاث مرات بجوائزها عام 1989 و2007 و2013 عن ثلاثة أفلام هي: My Left Foot There Will Be Blood Lincoln

سبنسر تريسي وتوم هانكس الوحيدان اللذانفازا مرتين بجائزة الأوسكار

فاز توم هونكس مرتين بجائزة أوسكار من بينها جائزة عن فيلمه فورست جامب-الصورة من تويتر

كان الممثل الأمريكي المتميز الراحل سبنسر تريسي يتمتع بأداء طبيعي ساحر رشحه تسع مرات لجوائز الأوسكار بعد الممثل الإنكليزيلورانس أوليفيه الذي رشح لها 12 مرة ،وفاز فيها مرتين لكن بفئتين مختلفتين كأفضل ممثل عن "هاملت " عام 1948 ،وأفضل صورة،إلا أن سبنسر تريسي تفوق عليه بفوزه مرتين عن نفس الفئة،وهي فئة أفضل ممثل رئيسي في تاريخ الأوسكار وحياته خلال عامين متتاليين هما 1937-و1938 عن فيلميه: Captains Courageous AND Boys Tow.

تفرد الممثل الأمريكي توم هانكس بأنه واحد من اثنين فقط ،هو وسبنسر تريسي اللذين فازا مرتين بجوائز الأوسكار خلال تاريخها الطويل،ومثل سبنسر تريسي،فاز بجائزتي أوسكار في عامين متتاليين عامي: 1994و1995،عن فيلميه: Philadelphia AND Forrest Gump.

النجوم الأكثر ترشيحا لجوائز الأوسكار

بالإضافة إلى لورانس أوليفيه الذي رشح 12 مرة،وسبنسر تريسي الذي رشح 9 مرات،وتوم هانكس الذي رشح6 مرات،ودانيال دي لويس الذي رشح 5 مرات،كان النجوم الكبار مارلون براندو وغاري كوبر وداستن هوفمان وفريدريك مارش وجاك نيكلسون وشون بن هم الأكثر حصولاًعلى ترشيحات الأوسكار.

هنري فوندا الفائز الأكبر سناً بالأوسكار

هنري فوندا -الممثل الأكبر سناً الفائزة بجائزة الأوسكار-الصورة من فيلمه الأخير على البركة الذهبية

كان الممثل الأمريكي هنري فوندا هو الفائز الأكبر سناً بعمر ال76 في تاريخ جوائز الأوسكار حيث فاز عام 1981 بجائزة أفضل ممثل رئيسي عن دوره بفيلمه الأخير الذي سبق وفاته بعام: On Golden Pond.

أنتوني هوبكنز المرشح الأكبر سناً للأوسكار

وكان الممثل أنتوني هوبكنز هو المرشح الأكبر سناً لجوائز الأوسكار،حيث رشح بعمر ال83 عام لجائزة أفضل ممثل رئيسي عن دوره بفيلم "The Father".