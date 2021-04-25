تاريخ الأوسكار وأبرز الأحداث التي شهدها فى السنوات الماضية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 أبريل 2021 07:49 مساءً - تمثال الأوسكار هو أكثر الجوائز شهرة في العالم. إن نجاحه كرمز للإنجاز في صناعة الأفلام سيذهل بلا شك أولئك الذين حضروا هذا الحفل قبل أكثر 80 عامًا ، وكذلك مصممه "سيدريك جيبونز". إنه يقف اليوم ، كما هو منذ عام 1929 بلا نظير، على رفّ أعظم صانعي الأفلام فى التاريخ.

نواة إبتكار جائزة الأوسكار

جوائز الأوسكار- الصورة من إنستغرام

بعد وقت قصير من تأسيس أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في عام 1927 ، أقيمت مأدبة عشاء في قاعة Crystal Ballroom في فندق Biltmore في وسط مدينة لوس أنجلوس لمناقشة أهداف المنظمة الجديدة. وكان أحد هذه الأهداف ابتكار طريقة لتكريم الإنجازات البارزة، وبالتالي تشجيع مستويات أعلى من الجودة في جميع جوانب حركة إنتاج الصور.

في أحد الاجتماعات العديدة في الأسابيع التالية ، رسم مدير الفن MGM "سيدريك جيبونز" شكل فارس يمسك بالسيف ويقف أمام بكرة فيلم، حيث تمثل بكرة الفيلم الفروع الخمسة الأصلية للأكاديمية: الممثلون، المخرجون، المنتجون، الفنيون والكتّاب والسيف يرمز إلى الحماية للرفاهية والنهوض بالصناعة.

وقد تم اعتماد التصميم على الفور من قبل مجلس الإدارة وحصل على غلاف عدد نوفمبر 1927 من مجلة الأكاديمية.

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تصميم تمثال الأوسكار

وفي أوائل عام 1928 ، اختار "جيبونز" نحات لوس أنجلوس "جورج ستانلي" لتحقيق تصميمه، ناقشوا معًا مفهوم التصميم وعمل "ستانلي" على العديد من الإصدارات التي اختار منها "جيبونز" واحدة. في التصميم النهائي، تم تبسيط شكل الفارس وتحرك بكرة الفيلم تحت قدميه. ومن هنا وُلِد أيقونية التمثال الصغير المعمول به حتى الآن حيث لم يتغير تصميم التمثال الصغير أبدًا عن مفهومه الأصلي ، لكن حجم القاعدة اختلف حتى تم اعتماد المعيار الحالي في عام 1945 والذي أطلق عليه رسميًا جائزة الأوسكار.

مراحل تطوير تمثال الأوسكار

في البداية كانت التماثيل الـ 15 التي قُدمت في الاحتفالات الأولى مصنوعة يدويًا من البرونز - بواسطة Polich Tallix Fine Art Foundry ومقرها نيويورك - قبل الحصول على تشطيب الذهب عيار 24 قيراطًا من Epner Technology، وهي شركة مشهورة للطلاء الكهربائي بمواصفات عالية التقنية في بروكلين.

يبلغ طول التماثيل الذهبية 13.5 بوصة ويزن 8 رطلًا.

أول حفل للأوسكار

جائزة الأوسكار- الصورة من إنستغرام

كانت حفل توزيع الجوائز الأولى في 16 مايو 1929 حيث تم تقديم أكثر من 3000 تمثال صغير. وكل يناير، يتم إضافة تماثيل جديدة.

إطلاق لقب أوسكار على الجائزة

من الجدارة ، يشتهر التمثال الصغير بلقبه "أوسكار" - الذي لا يزال أصله غير واضح. كانت هناك قصة شائعة أن أمينة مكتبة الأكاديمية والمديرة التنفيذية النهائية "مارجريت هيريك" اعتقدت أنها تُشبه عمها "أوسكار" وقالت ذلك ، وأن طاقم الأكاديمية بدأوا يشيرون إليها بـ"أوسكار". على أي حال ، في حفل توزيع الجوائز السادس في عام 1934 ، استخدم كاتب العمود في هوليوود "سيدني سكولسكي" الاسم في عموده في إشارة إلى أول فوز لـ"كاثرين هيبورن" بجائزة أفضل ممثلة حتى استخدمت الأكاديمية اللقب رسميًا فى عام 1939.

أبرز أحداث أوسكار في العام الماضي

ومن بين أبرز أحداث أوسكار في العام الماضى فاز الفيلم الكوري الجنوبى بجائزة أفضل فيلم دولي وهي التسمية الجديدة لفئة "أفضل فيلم أجنبي".

وحصد الممثل "يواكين فينيكس" جائزة "أفضل ممثل" عن فيلم "الجوكر"، متفوقاً على "ليوناردو دي كابريو" و"أنطونيو بانديراس" و"آدم درايفر" و"جوناثان برايس".