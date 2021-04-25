بالفيديو: هالة صدقي تكشف تفاصيل أزمتها العائلية وترفض “تغيير ملتها”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 25 - أبريل - 2021 7:08 مساءً

تحدثت الفنانة المصرية، هالة صدقي، عن بعض تفاصيل الأزمة العائلية التي تمر بها مع زوجها، مشيرة إلى وجود مشكلة تواجهها بسبب محاولة الطلاق.

وشاركت الفنانة المصرية مقطع فيديو على صفحتها الشخصية في “إنستغرام” تحدثت فيه عن معاناتها بطريقة ساخرة وقالت باللهجة المصرية المحكية: “مش لاقية حد يطلقني.. أصحابي أشرار بيصوروني في حالات الانسجام قولوا يا رب دعواتكم”.

وتظهر صدقي في الفيديو القصير وهي تضحك أثناء وضعها المكياج وتقول “بيطلقني”.

وحاز الفيديو على الكثير من المشاهدات والتعليقات، لكن إحدى متابعاتها علقت بعبارة “عسل من يومك هم وانزاح وارتحتي”، جعل الفنانة ترد موضحة بعض التفاصيل، وقالت: “أبدا لسه ما طلقش ده شو إعلامي علشان يشتهر ويبسط القطة اللي معاه”.

وأضافت صدقي في التعليقات: “للأسف لازم أتواجد في أمريكا 6 شهور على الأقل وبما أنه مانع الولاد من السفر ورافض يجدد الباسبورات الأمريكية بتاعتهم عكس الكلام إللي بيهلل فيه بفيديوهاته الفاشلة فهو بس إللي يقدر يطلق هناك”.

وقالت متابعة أخرى في التعليقات: “سهلة جدًا، اخلعيه زي ما خلعتِ اللي قبله، ولا تزعَّلي نفسك”، لكن صدقي أجابت موضحة جوهر المشكلة “صعب أغيَّر الملة”.

وبحسب مجلة “لها” المتخصصة بأخبار الفن، أعلنت صدقي في وقت سابق عن رفضها الزواج مرة أخرى وأن الزواج “قصة صعبة جدا” مؤكدة أن أولادها وعائلتها يمثلون لها الكثير.