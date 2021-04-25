فن ومشاهير

توم كروز ينقذ مصوراً من الموت خلال تصوير فيلمه الجديد

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - أبريل - 2021 6:53 مساءً

توم كروز

توم كروز

تمكن نجم أفلام الآكشن، الأميركي توم كروز، من إنقاذ مصور، في موقع يشهد تصوير الجزء الجديدة من فيلم “المهمة المستحيلة 7”.

وأثناء تصويره لمشهد على ظهر قطار في شمال يوركشاير، انزلق مصور من إحدى العربات المتحركة.

وحسبما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، فقد كان المصور يرتدي حزام أمان، لكن توم كروز نجح في الحيلولة دون انزلاقه على جانب العربة، أو سقوط أي من معداته التي يستخدمها.

وواجه فيلم كروز الجديد سلسلة من الانتكاسات بسبب جائحة فيروس ، حيث توقف الإنتاج في فبراير 2020، بينما كانت عمليات التصوير تجري في إيطاليا.

وفي أكتوبر من العام الماضي، تم إيقاف التصوير لأسبوع بعد أن ثبتت إصابة أحد أفراد طاقم العمل بكوفيد-19، ليستأنف التصوير في مواقع عديدة بعد ذلك.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يكون فيلم “المهمة المستحيلة 7” جاهزا للعرض في مايو 2022.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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