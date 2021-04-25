توم كروز ينقذ مصوراً من حادث قطار في "المهمة المستحيلة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن الممثل الأمريكي توم كروز من إنقاذ مصور خلال تصوير فيلمه المنتظر "Mission: Impossible 7" (المهمة المستحيلة 7) في بريطانيا.

ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، يقوم طاقم عمل الفيلم بالتصوير حاليًا في مقاطعة شمال يوركشاير في إنجلترا، وخلال تصوير مشهد خطر، انزلقت قدم أحد مصوري الفيلم من على قطار متحرك؛ فبادر "كروز" سريعًا بإنقاذ الرجل قبل سقوطه.







وذكرت الصحيفة أن المصور كان يرتدي زيا خاصا لحمايته من أي إصابات خطيرة، ولكن توم كروز تمكن من إنقاذ الموقف قبل تعرض أي طرف للخطر أو سقوط أي معدات ثمينة.

ويشتهر "كروز" بتخطيه حدود المستحيل في أفلامه، وإصراره على إظهار أفلامه بصورة واقعية رغم الصعوبات.

وتعرض فيلم "المهمة المستحية 7" للتأجيل مؤخرًا أكثر من مرة تخوفًا من جائحة كورونا (كوفيد-19).

ولفتت الصحيفة إلى أن "كروز" تسبب في أزمة مؤخرًا بعد انتشار تسجيل صوتي غاضب له يهاجم فيه أفرادا من طاقم العمل لا يلتزمون بإجراءات الوقاية من كورونا.

ومن المتوقع طرح "المهمة المستحيلة 7" في مايو/ أيار 2022.



