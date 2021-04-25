"زالزال الكاش".. برنامج مسابقات يقدمه علاء زلزلي

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"الخليج 365": يقدم المغني اللبناني علاء زلزلي خلال موسم رمضان برنامج مسابقات جديد يحمل عنوان "زلزال الكاش" عبر شاشة سما الفضائية السورية.

يجري تصوير البرنامج في استديو داخلي يتضمن فرقة موسيقية، وشاشات عرض مميزة يتم استخدامها خلال التحدي واللعب مع المشتركين مباشرة على الهواء.

برنامج "زلزال الكاش" ينتمي إلى نوعية برامج المسابقات الترفيهية، وحقق نجاحاً كبيراً بعد عرض الحلقات الأولى منه وتفاعل معه الجمهور، ويعرض يومياً في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يذكر أن زلزلي طرح مؤخراً اغنية "رح ترجعي بيروت" التي غناها ولحنها عقب انفجار مرفأ بيروت الذي دمر المدينة، وهو من المطربين المميزين، وسبق أن قدم العديد من الاعمال الرومانسية والوطنية، كما أن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة كانت قد اختارته ليشارك بمسلسلها "وجه القمر"، إلا أن تواجده حينها بأميركا كان سبباً في عدم مشاركته بالعمل ليحل مكانه الفنان الراحل وائل نور.