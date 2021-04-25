شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع عن كواليس مسلسل "أحسن أب": أخذ شهر تصوير وأكثر ما أقلقنى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان على ربيع، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسل "أحسن أب" مؤكدًا أن العمل أخد منهم شهر تصوير قائلاً: "بدأنا تصوير المسلسل في شهر مارس وانتهينا منه في ثاني يوم رمضان، وكنت متخوفًا للغاية أثناء التصوير من إصابة أي شخص من فريق العمل بفيروس كورونا أولاً لسلامة الجميع وثانيًا حتى لا يتوقف تصوير العمل لأن الوقت كان ضيقًا".

واستكمل: "ولكن الحمد لله قدرنا نخلص الـ 15 حلقة في شهر، بتصوير 18 ساعة يوميًا وظروف صعبة، أفضل ما فيها أنها انتهت برد فعل إيجابي عند الناس".

كما أكد على ربيع عن سعادته بموهبة الطفل كريم الذى شاركه التصوير فى المسلسل ولعب دور ابنه الذى يحتال به على مسابقة باسم أحسن أب ليفوزوا بالمسابقة مؤكدًا أنه يحمل موهبة مميزة وسيكون له مستقبل.

مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع يُعرض على شاشة قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، وميعاد الإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع، هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين، من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.