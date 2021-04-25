شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القومى للسينما يرد على انتقادات بوستر مهرجان الإسماعيلية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومى للسينما، بوستر مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، فى دورته الـ 22، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 25 مايو المقبل برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا، بالناجح، وذلك ردًا على الانتقادات الموجهة لفكرة التصميم، المتضمن تجسيد للحظة عبور سفينة المجرى الملاحى لقناة السويس، محملة بعدد من الحاويات.

وأكد الباسوسى فى بيان له، أن انتشار حالة من الجدل بين المهتمين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب كشف إدارة المهرجان عن بوستر الدورة المرتقبة، يعد نجاحا فى حد ذاته.

وأضاف الباسوسي، أن الجمهور اعتاد على تقديم المحتويات النمطية، ليصبح دور السينمائين فى الوقت الراهن واضح وهو تقديم محتوى غير مباشر و"خارج الصندوق"، يحمل رسائل معبرة عن واقعنا المعاصر.

وتابع رئيس المركز القومى للسينما، أن الفن لا ينفصل عن الواقع وأن بوستر المهرجان جاء بعد نجاح أعمال تعويم السفينة البنمية الجانحة "ايفر جيفين"، وهو الحدث العالمى الذى أثلج قلوب المصريين جميعًا، لافتًا إلى حرص المهرجان الدولى على الترويج للحدث العالمى خلال فعالياته على مدار أسبوع من خلال ضيوف المهرجان من الجنسيات الأجنبية المختلفة، تقديرًا للجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية وهيئة قناة السويس لاستئناف حركة الملاحة من جديد فى فترة زمنية قصيرة، وهو ما أبهر العالم بقدرات المصرين الغير محدودة لإنجاز المهام.

وكشفت إدارة المهرجان عن أن البوستر من تصميم الفنانة هدير السجاعي، والتى أكدت أنه يستمد تصميمه من البيئة التى يقام فيها المهرجان وهى محافظة الإسماعيلية وارتباطها بقناة السويس حيث يتضمن البوستر سفينة تعبر القناة وتحمل عدد دورات المهرجان الـ22 واحتضان محافظة الإسماعيلية لكل الثقافات السينمائية للدول المختلفة المشاركة بالمهرجان.