شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يودع تصوير "كوفيد 25" بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى النجم يوسف الشريف من تصوير مسلسله "كوفيد 25" بعد أسبوع، والمقرر انطلاق أولى حلقاته يوم الأربعاء المقبل الموافق النصف الثانى من شهر رمضان الجارى، حيث طرحت القناة برومو العمل، ويذاع العمل على قناتى الحياة وON.

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

مسلسل "كوفيد 25" يعرض في 15 حلقة، ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.