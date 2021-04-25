شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "موسى" يرد على تعليقات السوشيال ميديا بعد مشهد إسماعيل يس: تسرع الناس بالحكم غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد المخرج محمد سلامة على تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض مشهد يظهر به النجم الراحل "إسماعيل ياسين"، قائلاً عبر حسابه بموقع "تويتر": "أنا مقتنع إن شغلتي مخرج وإن مكان الرد بيبقي داخل العمل مش على فيس بوك وإن تسرع الناس بالحكم علي الأشياء غريب.. ولعجائب القدر إنه على لسان الشخصية صاحبة الأزمة قال: "لما تحب تحاسب حاسب".



محمد سلامة

وشهد مسلسل موسى فى الحلقة 12، ظهور عبد الرحمن أبو ليلة الذي قام بدور إسماعيل ياسين، فى مشهد جمعه بالفنان محمد رمضان، حيث ذهب سمعه لشراء كرافتات من محل حلاوتهم (سمية الخشاب) والذى يعمل به موسى (محمد رمضان)، ما أثار بعض التعليقات المختلفة عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

يصور النجم محمد رمضان عددا من مشاهد مسلسله "موسى" داخل استوديو العزبة بمنطقة شبرا منت، حيث يتبقى أيام معدودة ويودع رمضان وأسرة العمل التصوير بشكل نهائي، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقات حصرياً على قناة DMC وتحقيق ردود أفعال مميزة على السيناريو والإخراج والتصوير والديكور، لاسيما أن الأحداث تدور فى فترة الأربعينات.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.