شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعمال فنية تتعرض فيهم منى زكى لكوارث بمجرد سفرها للخارج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطف الأنظار ببراعتها وموهبتها وسلاسة تمثيلها الذى يحبس الأنفاس مع كل حلقة يتم عرضها من مسلسل "لعبة نيوتن"، إنها النجمة منى زكى التى تقدم شخصية هنا بمنتهى الاتقان والتلقائية وبشكل بديع تنقل المشاعر بكل احترافية.

شخصية هنا التي تقدمها النجمة منى زكى خلال أحداث مسلسل " لعبة نيوتن" أنها تخطط لإنجاب طفلها بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وتواجه مشاكل عديدة بمفردها هناك، وبشكل فكاهى ضاحك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورا للنجمة منى زكى في فيلمى ولاد العم وتيمور شفيقة وأنها كل ما تسافر خارج البلاد يحدث لها كارثة وتتبهدل في البلد التي سفرتها.

جسدت النجمة منى زكى، في فيلم " تيمور وشفيقة " الذى عرض عام 2007، شخصية شفيقة التي تعيش قصة حب مع تيمور منذ الصغر، ويعمل تيمور في الحراسات الخاصة، تحصل شفيقة علي الدكتوراة، ويتم تعيينها وزيرة لشئون البيئة، ويتم تعيين تيمور كحارس خاص لها، وفي رحلة عمل خارج البلاد يتم اختطاف الوزيرة، ويسعى تيمور بكل الطرق لفك أسرها.

كما قدمت منى زكى في فيلم "ولاد العم" الذى عرض عام 2009 شخصية سلوى التي تحاول العودة مرة أخرى إلى أرض الوطن بعد خطفها هي و أولادها من عزت شريف منير ضابط موساد إسرائيلي مزدوج الهوية التي تزوجته دون علمها بهويته الإسرائيلية.